P.A. diz que sonhava conhecer Scooby, mas foi ignorado nas redes sociais por ele

Paulo André e Scooby são melhores amigos no "BBB 22" Crédito: Reprodução/Globoplay

Em conversa com Pedro Scooby na madrugada desta quarta-feira (16), Paulo André confessou ao amigo que, quando era mais novo, seguia o surfista nas redes sociais, mas logo deu "unfollow" nele.

"Te mandei mensagem e você não respondeu. Te marquei e escrevi 'meu sonho é te conhecer' '', disse Paulo André para Scooby, enquanto os dois tomavam banho no banheiro da casa do BBB 22.

"Impossível! Fato que eu te responderia", respondeu Pedro Scooby, com um sorriso. "Eu parei de te seguir! Porque eu mandei: 'Scooby, eu te amo' e você não me respondeu. E agora somos melhores amigos!!!", disse P.A.