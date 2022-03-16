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BBB 22

P.A. diz que sonhava conhecer Scooby, mas foi ignorado nas redes sociais por ele

Atleta afirmou que deu 'unfollow' no atual amigo, antes do reality. "Te mandei mensagem e você não respondeu", disse Paulo André para Scooby
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Março de 2022 às 14:02

Paulo André e Scooby vencem Prova do Líder
Paulo André e Scooby são melhores amigos no "BBB 22" Crédito: Reprodução/Globoplay
Em conversa com Pedro Scooby na madrugada desta quarta-feira (16), Paulo André confessou ao amigo que, quando era mais novo, seguia o surfista nas redes sociais, mas logo deu "unfollow" nele.
"Te mandei mensagem e você não respondeu. Te marquei e escrevi 'meu sonho é te conhecer' '', disse Paulo André para Scooby, enquanto os dois tomavam banho no banheiro da casa do BBB 22.
"Impossível! Fato que eu te responderia", respondeu Pedro Scooby, com um sorriso. "Eu parei de te seguir! Porque eu mandei: 'Scooby, eu te amo' e você não me respondeu. E agora somos melhores amigos!!!", disse P.A.
Em seguida, ele diz a Arthur que era fã de Rebeldes, novela da qual o ator participou como um dos protagonistas. "Moleque, você é muito mentiroso", respondeu Arthur, também rindo.

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