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Juliette convida Vyni para show após eliminação do brother do "BBB 22"

Cearense disputava permanência na casa com Gustavo e Pedro Scooby. Após a saída de Vyni, a paraibana também resolveu agradecer o carinho do ex-brother
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Março de 2022 às 09:43

Juliette Freire já gastou quase todo o prêmio do BBB
Juliette Freire usou sua conta do Twitter para fazer um convite para Vyni Crédito: Instagram/juliette
Juliette, campeã do "BBB 21", usou sua conta do Twitter para fazer um convite para Vyni. O influenciador digital disputava a permanência na casa do Big Brother Brasil 22 (Globo) com Gustavo e Scooby e foi eliminado na noite desta terça-feira (15), com 55,87% dos votos do público.
Vinicius foi o oitavo eliminado da edição. Após a saída do cearense do programa, a paraibana também resolveu agradecer o carinho do ex-brother, que era cacto assumido -como são chamados os fãs de Juliette.
"@vyniof obrigada por tanto carinho! Vamos recebê-lo com muito amor no meu show", escreveu a ex-BBB 21.O cearense é fã declarado de Juliette e durante o confinamento no programa chegou a cantar algumas músicas de seu EP.

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