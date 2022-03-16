Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 22

Com saída de Vyni, Web reage após mais uma derrota do Lollipop

Grupo já havia perdido nomes como Brunna, Jade, Bárbara e Larissa. Eslovênia até se perguntou o que será que eles têm feito de errado para não terem chance com o público
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Março de 2022 às 09:37

Eliezer e Vyni se abraçam após 8ª eliminação
Eliezer e Vyni se abraçam após 8ª eliminação Crédito: Reprodução/Globo
Após a eliminação de Vyni, na noite desta terça-feira (15), o clima de tristeza se abateu sobre o quarto Lollipop. O cearense saiu do jogo com 55,87% dos votos do público, e determinou mais uma despedida do grupo adversário do Grunge no Big Brother Brasil 22 (Globo).
Eliezer começou a chorar no momento em que Tadeu Schmidt anunciou a eliminação, e depois ficou aos prantos no quarto Lollipop, chegando a cogitar um Paredão Falso. Eslovênia e Laís se lamentaram e também deixaram as lágrimas rolarem. A Web logo reagiu ao sentimento dos brothers.
Com a definição da saída de Vyni, essa é mais uma derrota do quarto Lollipop, que já perdeu nomes como Brunna, Jade, Bárbara e Larissa. Antes da definição do oitavo eliminado do programa, Eslovênia até se perguntou o que será que eles têm feito de errado para não terem chance com o público.
Do grupo, restam apenas Laís, Eliezer e Eslovênia. Cleo Pires e Wesley Safadão puxaram a fila dos internautas que brincaram com a tristeza do grupo.

Veja Também

Vyni é eliminado com 55,87% dos votos em mais uma derrota do Lollipop

Deolane diz que a família é discriminada por vizinhos em condomínio

Kourtney e Travis contam sobre dificuldades de engravidar em 'The Kardashians'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos globo Reality show Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados