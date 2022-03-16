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Kourtney e Travis contam sobre dificuldades de engravidar em 'The Kardashians'

O trailer da nova temporada de The Kardashians foi divulgado e, entre as cenas, é possível ver Kourtney e Travis Barker numa clínica de fertilização in vitro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Março de 2022 às 08:11

Kourtney Kardashian posa de topless para exibir o anel de noivado que recebeu de Travis Barker
Kourtney Kardashian conta sobre dificuldades de engravidar Crédito: Instagram/kourtneykardash
O trailer da nova temporada de The Kardashians foi divulgado e, entre as cenas, é possível ver Kourtney e Travis Barker numa clínica de fertilização in vitro. "Eu e Travis queremos ter um bebê", diz Kourtney e, em seguida, a câmera mostra o casal numa clínica, onde Travis é orientado a colocar uma amostra de esperma num copo.
Kourtney tem três filhos com seu ex, Scott Disick: Mason, de 12 anos, Penélope, de 9, e Reign, de 7. Em 2018 Kourtney congelou óvulos, porque tinha vontade de ser mãe novamente, mas não sabia se a idade a permitiria uma gravidez saudável.
Já Travis é pai de dois adolescentes: Landon Barker, 18, e Alabama, 16. Os dois são frutos do casamento dele com a modelo Shanna Moakler. O relacionamento de Kourtney com o percussionista da Blink-182 começou em janeiro de 2021, desde então o casal vem falando em casamento.
As alianças foram trocadas extraoficialmente em dezembro do ano passado, quando o casal dividiu registros do momento na areia da praia, rodeados por rosas vermelhas. "Para sempre", escreveu Kourtney, na legenda.

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