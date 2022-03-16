Pocah é internada por segurar gases e dá conselho: 'Meninas, não prendam'

Pocah é internada por segurar gases Crédito: Reprodução/Instagram/@pocah

A cantora Pocah tranquilizou seus seguidores na madrugada desta terça-feira, 15, após surgir em uma cadeira de hospital em um vídeo na tarde de segunda-feira, 14. Por mais que parecesse grave, o motivo da ida ao centro médico foi um tanto inusitado.

Após comer lanches com os amigos, Pocah caiu no sono e não soltou gases que estavam presos. Ela atribuiu ao fato de estar de short jeans, e o tecido ter comprimido sua barriga, o motivo de ter causado o problema intestinal. A funkeira explicou que precisou tomar "um monte de remédios" por causa das dores abdominais.

"Dormi prendendo o peido e acordei com uma dor bizarra e surreal. Doía até minha alma, eu não conseguia ficar em pé. Pensei que era cálculo renal, pensei que era apendicite, hérnia umbilical porque eu já tenho. Corri para o hospital, tomei buscopan na veia, fiz exame de tudo. E o que era? Peido preso."