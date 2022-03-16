Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Pocah é internada por segurar gases e dá conselho: 'Meninas, não prendam'

A artista afirmou ainda que mesmo com três anos de namoro com o empresário Ronan Souza, ainda se sente envergonhada de soltar gases na presença dele
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Março de 2022 às 08:07

Pocah é internada por segurar gases
Pocah é internada por segurar gases Crédito: Reprodução/Instagram/@pocah
A cantora Pocah tranquilizou seus seguidores na madrugada desta terça-feira, 15, após surgir em uma cadeira de hospital em um vídeo na tarde de segunda-feira, 14. Por mais que parecesse grave, o motivo da ida ao centro médico foi um tanto inusitado. 
Após comer lanches com os amigos, Pocah caiu no sono e não soltou gases que estavam presos. Ela atribuiu ao fato de estar de short jeans, e o tecido ter comprimido sua barriga, o motivo de ter causado o problema intestinal. A funkeira explicou que precisou tomar "um monte de remédios" por causa das dores abdominais.
"Dormi prendendo o peido e acordei com uma dor bizarra e surreal. Doía até minha alma, eu não conseguia ficar em pé. Pensei que era cálculo renal, pensei que era apendicite, hérnia umbilical porque eu já tenho. Corri para o hospital, tomei buscopan na veia, fiz exame de tudo. E o que era? Peido preso."
A artista afirmou ainda que mesmo com três anos de namoro com o empresário Ronan Souza, ainda se sente envergonhada de soltar gases na presença dele: "Meninas, não prendam o peido de vocês. Solta mesmo. Todo mundo peida [...] Para você não sentir a dor, a amostra grátis do inferno que eu senti, solta!", aconselhou. O casal está noivo desde a eliminação da funkeira do Big Brother Brasil 21.

Veja Também

CNN define nova apresentadora após Carla Vilhena pedir demissão

Vyni cantou em velório para pagar contas e sonhava fazer medicina

Globo não quis 'Pantanal' porque atores não mijavam no mato, diz Ruy Barbosa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Pocah
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados