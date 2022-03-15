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CNN define nova apresentadora após Carla Vilhena pedir demissão

Após a jornalista anunciar seu pedido de demissão da CNN Brasil e negar que estivesse indo para a RedeTV!, o canal de notícias já definiu quem a substituirá no "Visão CNN": a escolhida foi Luciana Barreto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Março de 2022 às 20:15

Luciana Barreto
Luciana Barreto  assume o telejornal exibido nas tardes de segunda a sexta Crédito: Reprodução @lucianabarreto
Após Carla Vilhena anunciar seu pedido de demissão da CNN Brasil e negar que estivesse indo para a RedeTV!, o canal de notícias já definiu quem a substituirá no "Visão CNN": a escolhida foi Luciana Barreto.
A âncora é contratada do canal desde a inauguração, em 2020, e atualmente apresentava os programas "CNN Novo Dia" e "CNN Nosso Mundo", além do podcast "Entre Vozes". Agora assume o telejornal exibido nas tardes de segunda a sexta.
Luciana Barreto já havia apresentado o "Visão" há dois anos, quando entraram em seu lugar novos apresentadores até o início de Carla Vilhena, em novembro de 2020. Vilhena ficou no canal por quase 18 meses.
A âncora é jornalista e mestre em Relações Étnico-raciais, e já foi reconhecida como uma das 100 Pessoas Mais Influentes de Descendência Africana (MIPAD) na categoria Mídia, pela ONU (Organização das Nações Unidas).
Além do "Visão" ter nova apresentadora, o "CNN Domingo Noite" também passará a ser comandado por um novo rosto. Em comunicado, a CNN Brasil também anunciou que Roberta Russo é quem vai apresentar o telejornal nas noites de domingo a partir de agora.

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