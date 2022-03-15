CNN define nova apresentadora após Carla Vilhena pedir demissão

Luciana Barreto assume o telejornal exibido nas tardes de segunda a sexta Crédito: Reprodução @lucianabarreto

Após Carla Vilhena anunciar seu pedido de demissão da CNN Brasil e negar que estivesse indo para a RedeTV!, o canal de notícias já definiu quem a substituirá no "Visão CNN": a escolhida foi Luciana Barreto.

A âncora é contratada do canal desde a inauguração, em 2020, e atualmente apresentava os programas "CNN Novo Dia" e "CNN Nosso Mundo", além do podcast "Entre Vozes". Agora assume o telejornal exibido nas tardes de segunda a sexta.

Luciana Barreto já havia apresentado o "Visão" há dois anos, quando entraram em seu lugar novos apresentadores até o início de Carla Vilhena, em novembro de 2020. Vilhena ficou no canal por quase 18 meses.

A âncora é jornalista e mestre em Relações Étnico-raciais, e já foi reconhecida como uma das 100 Pessoas Mais Influentes de Descendência Africana (MIPAD) na categoria Mídia, pela ONU (Organização das Nações Unidas).