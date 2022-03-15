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BBB 22

Luana Piovani deseja que Scooby se livre do paredão no "BBB 22"

Atriz e ex-mulher de Pedro Scooby, comentou que também está na torcida pela permanência do brother
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Março de 2022 às 16:13

Luana Piovani, ex-mulher do novo participante do BBB 22, Pedro Scooby, diz que não vai comentar sobre o reality show
Luana Piovani, ex-mulher do novo participante do BBB 22, Pedro Scooby, diz que não vai comentar sobre o reality show Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
Luana Piovani, atriz e ex-mulher de Pedro Scooby, comentou que também está na torcida pela permanência do brother no "BBB 22" (TV Globo), que está enfrentando o oitavo paredão com Gustavo e Vinicius.
Nos comentários de uma postagem em seu perfil no Instagram, Piovani foi questionada sobre a berlinda que o ex-marido enfrenta. "Luana, você não vai torcer para o Pedro Scooby voltar do paredão, não? Ele fala tão bem de você lá dentro da casa", perguntou uma seguidora.
A atriz, então, confirmou sua torcida: "Estou torcendo, mas aqui em casa, entre corte de cabelo, aula de skate, aula de canto, lanche, supermercado, personal, banho". Recentemente, Piovani se envolveu em uma treta com Maíra Cardi, mulher de Arthur Aguiar, atrito que começou após a atriz criticar o ator em comentários sobre a eliminação de Jade Picon.

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