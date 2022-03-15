Luana Piovani deseja que Scooby se livre do paredão no "BBB 22"

Luana Piovani, ex-mulher do novo participante do BBB 22, Pedro Scooby, diz que não vai comentar sobre o reality show Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress

Luana Piovani, atriz e ex-mulher de Pedro Scooby, comentou que também está na torcida pela permanência do brother no "BBB 22" (TV Globo), que está enfrentando o oitavo paredão com Gustavo e Vinicius.

Nos comentários de uma postagem em seu perfil no Instagram, Piovani foi questionada sobre a berlinda que o ex-marido enfrenta. "Luana, você não vai torcer para o Pedro Scooby voltar do paredão, não? Ele fala tão bem de você lá dentro da casa", perguntou uma seguidora.