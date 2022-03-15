Morre Paulo Vaz, influencer e policial trans, aos 36 anos, em SP

Morre Paulo Vaz, influencer e policial trans, em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram/@popo_vaz

O influencer e policial civil, Paulo Vaz, morreu nesta segunda-feira (14). Um dos únicos homens transexuais da polícia de São Paulo, Popó Vaz, como era conhecido, teve sua morte confirmada pela agência que cuidava de sua carreira, a Mosaico. O influenciador era casado com Pedro HMC, um dos fundadores do canal LGBTQIA+ Põe na Roda. A causa da morte ainda não foi revelada.

"A Mosaico está em LUTO pela partida do nosso herói PAULO VAZ, nosso querido agenciado e amigo @popo_vaz. Um homem trans gay na Polícia Civil de SP, um militante e herói LGBTQIA+ que compartilhou sua história, inspirou e encorajou tantas pessoas. Você será pra sempre lembrado!", consta a nota da agência.

Segundo a nota oficial da ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), o sentimento neste momento é de perda. O texto diz que Paulo ‘não suportou continuar em uma sociedade tão violenta e desumana’.

“Com muita tristeza recebemos a notícia que o Paulo Vaz @popo_vaz nos deixou. Paulo era querido e amado por todas a sua volta. Ativista engajado e dedicado a luta trans, sempre fez questão de construir pontes, atuar no enfrentamento da transfobia e em defesa das pessoas transmasculinas. Homem trans gay, policial civil, sempre abordava questões sobre sexualidade e gênero de forma leve e descontraída. Era uma alma doce e um coração lindo demais. Foi protagonista de uma de nossas campanhas pelo dia da visibilidade trans, além de fazer diversas publicidades e participações em mídias e televisão sobre a visibilidade transmasculina. Paulo não estará mais entre nós ou em nossos Stories falando com aquele sotaque mineiro tão marcante. Infelizmente perdemos mais um de nós, que não suportou continuar em uma sociedade tão violenta e desumana. A ANTRA se solidariza a familia e amigos do Paulo, em especial ao querido Pedro HMC com quem era casado. Recebam nosso mais sincero abraço e nossos sentimentos. Não é hora de especular sobre a morte do Paulo. Respeitem a dor de quem perdeu um amigo, marido, filho e irmão. É hora de silenciar e refletir. Precisamos pensar em formas de construir um mundo onde as pessoas queiram viver”, diz a nota.

Nas redes sociais, a vereadora Érika Hilton também manifestou seus sentimentos diante da morte do policial. “Acabo de receber a notícia do falecimento do Paulo Vaz e estou devastada. Ele era muito querido e é uma tristeza que tenha nos deixado. Desejo muita força e solidariedade para toda a família e a todes nesse momento", escreveu, reforçando que não é para as pessoas especularem as causas do falecimento de Popó.