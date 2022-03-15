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Carla Vilhena pede demissão da CNN Brasil e nega ida para a RedeTV!

Em publicação no Twitter, na segunda-feira, 14, a apresentadora comunicou a decisão de sair da emissora e aproveitou para negar os rumores de que ela iria para a RedeTV!
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Março de 2022 às 15:47

Carla Vilhena pede demissão da CNN Brasil
Carla Vilhena pede demissão da CNN Brasil Crédito: Folhapress/Folhapress
A jornalista Carla Vilhena pediu demissão da CNN Brasil. Em publicação no Twitter, na segunda-feira, 14, a apresentadora comunicou a decisão de sair da emissora e aproveitou para negar os rumores de que ela iria para a RedeTV!.
"Acabo de pedir demissão da CNN. E não estou indo pra Rede TV. Nem agora, nem nunca", escreveu Carla, que foi contratada na CNN Brasil em outubro de 2020.
Antes disso, a jornalista estava fora da televisão desde 2018, quando saiu da TV Globo, onde trabalhou por 24 anos.
Na Globo, ela apresentou o telejornal regional SP1 ao lado do ex-marido Chico Pinheiro. Além disso, passou pelo Fantástico e pelo rodízio de finais de semana do Jornal Nacional.
Já na CNN Brasil, Carla foi chamada para um projeto de ampliação multiplataforma e chegou a apresentar os programas Visão CNN e Expresso CNN.

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