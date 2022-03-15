Carla Vilhena pede demissão da CNN Brasil e nega ida para a RedeTV!

Carla Vilhena pede demissão da CNN Brasil Crédito: Folhapress/Folhapress

A jornalista Carla Vilhena pediu demissão da CNN Brasil. Em publicação no Twitter, na segunda-feira, 14, a apresentadora comunicou a decisão de sair da emissora e aproveitou para negar os rumores de que ela iria para a RedeTV!.

"Acabo de pedir demissão da CNN. E não estou indo pra Rede TV. Nem agora, nem nunca", escreveu Carla, que foi contratada na CNN Brasil em outubro de 2020.

Antes disso, a jornalista estava fora da televisão desde 2018, quando saiu da TV Globo, onde trabalhou por 24 anos.

Na Globo, ela apresentou o telejornal regional SP1 ao lado do ex-marido Chico Pinheiro. Além disso, passou pelo Fantástico e pelo rodízio de finais de semana do Jornal Nacional.

Já na CNN Brasil, Carla foi chamada para um projeto de ampliação multiplataforma e chegou a apresentar os programas Visão CNN e Expresso CNN.