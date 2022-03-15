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Luísa Sonza responde 'piada' de Maurício Meirelles: 'esse cara é sem graça'

Cantora disse que o humorista precisa falar mal dela para 'ver se o engajamento melhora'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Março de 2022 às 15:18

A cantora Luísa Sonza fez performance inspirada em Madonna
A cantora Luísa Sonza respondeu a 'piada' de Maurício Meirelles Crédito: Reprodução/ Instagram @luisasonza
Luísa Sonza usou sua conta no Twitter para responder a uma "piada" feita pelo humorista Maurício Meirelles, que questionava se ela "transa muito ou precisa de mais uma música". "Já entendemos que esse cara é sem graça e precisa falar mal de mim para ver se o engajamento melhora, estou te respondendo para dar a atenção que você tanto precisa", escreveu.
Para completar, a cantora ainda deixou uma "dica" para ele: "Me responde sendo mais escroto ainda, tenta me humilhar, que garanto que sai em todos os sites e aí você consegue o que você quer." A um seguidor, que disse que ela não deveria ter perdido tempo respondendo ao comentário, Luísa disse: "Eu sei, mas as vezes é bom a gente ajudar o próximo."

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