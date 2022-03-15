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Televisão

Globo não quis 'Pantanal' porque atores não mijavam no mato, diz Ruy Barbosa

Primeira versão da novela clássica, gravada em 1990 no Mato Grosso do Sul, ganha remake pela emissora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Março de 2022 às 17:58

A atriz Juliana Paes nos bastidores da viagem ao Pantanal
A atriz Juliana Paes nos bastidores da viagem ao Pantanal Crédito: Globo/João Miguel Júnior
Benedito Ruy Barbosa, autor da novela "Pantanal", o clássico folhetim que estreou na televisão brasileira há 32 anos e que agora ganha um remake na Globo, afirmou à reportagem que, à época, sua novela foi recusada pela Globo porque os atores da emissora não estariam preparados para gravar no Mato Grosso do Sul.
"Diziam que atriz da Globo não mija no mato. Mas para gravar no Pantanal, tem que mijar no mato, se for o caso", disse Ruy. "Na Manchete, o elenco deu um show, e não tivemos uma picada de cobra, nada, em nove meses de gravação."
A novela acabou sendo veiculada pela TV Manchete e é considerada um marco da teledramaturgia no Brasil, a ponto de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, que era diretor da Globo à época, ter reconhecido que a recusa foi um erro.
Boni afirmou à reportagem que vetou a proposta de gravar "Pantanal" também porque a produção teria um custo alto, com um orçamento inviável. "As gravações demandariam uma semana de produção para cada capítulo em uma época em que a gente conseguia gravar três capítulos no mesmo tempo".
O remake de "Pantanal", que estreia dia 28 no horário nobre da Globo, às 21h30, é uma versão adaptada e atualizada por Bruno Luperi, neto do autor da obra original, Benedito Ruy Barbosa.
A versão do drama produzida pela Globo será ambientada na mesma fazenda que serviu de cenário para a casa do personagem José Leôncio na Manchete, só que agora em uma extensão maior.

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