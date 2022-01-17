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Novela

"Pantanal" tem estreia adiada após alta em casos de Covid-19

Novela não vai mais ao ar dia 14 de março; 'Um Lugar ao Sol' será esticada por meio de edição
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 12:55

"Pantanal" é a aposta da Rede Globo para aumentar a audiência de suas novelas em 2022 Crédito: Rede Globo
A novela "Pantanal" teve a sua estreia adiada por causa da nova alta de casos de Covid-19. Segundo a colunista Patricia Kogut, do jornal "O Globo", a trama que deveria ir ao a partir de 14 de março, conforme já tinha sido confirmado pela própria emissora, agora só será lançada no dia 28.
Embora já esteja completamente gravada, "Um Lugar ao Sol" será esticada por duas semanas por causa do atraso. Tudo será feito pela edição.
Procurada, a Globo confirma que a estreia de "Pantanal" não será mais dia 14, mas afirma que a nova data de estreia ainda está sendo definida.

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"Assim como todas as empresas, a Globo está acompanhando diariamente a evolução da nova variante da Covid, atuando de maneira criteriosa e tomando medidas necessárias, tendo a segurança e a saúde de todos como prioridade sempre. A estreia de 'Pantanal', que segue gravando adotando todos os protocolos, ainda está sendo definida. Enquanto isso o público segue acompanhando 'Um Lugar ao Sol'", diz a nota da Globo.
As gravações da nova novela das nove têm enfrentado problemas e paralisações pontuais por causa de contaminações de parte do elenco e da equipe.
Remake da novela original escrita por Benedito Ruy Barbosa e exibida pela Rede Manchete, em 1990, "Pantanal" começou a ganhar atenção mesmo antes da escolha do elenco, com diversas atrizes demonstrando interesse no papel principal de Juma Marruá e uma grande especulação nas redes sobre quem seria escolhida.
A selecionada foi a atriz Alanis Guillen, 23, que foi aprovada pela atriz Cristiana Oliveira, que interpretou a personagem na versão original. "Eu tenho a intuição de que ela vai representar muito bem (a Juma), e estarei disponível sempre que ela precisar", disse a veterana.

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