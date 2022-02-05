Confira primeira foto de Julia Dalavia como Guta, em "Pantanal"

Guta, interpretada por Luciene Adami na versão original de "Pantanal", pela extinta Rede Manchete, agora será vivida por Julia Dalavia. A colunista Cristina Padiglione, da Folha de S Paulo, mostrou a primeira foto da personagem na nova versão da trama de Benedito Ruy Barbosa, que estreia em março na Rede Globo. Dalavia viverá uma moça jovem e sensual, que enfrenta a hipocrisia moralista do pai, Tenório, vivido por Murilo Benício.
Guta volta ao Pantanal diretamente de São Paulo, onde se formou Engenheira Civil, e traz consigo uma força e uma independência capaz de tentar proteger a mãe, Maria, agora interpretada por Isabel Teixeira, dos desmandos do pai.
Como numa boa novela, Guta se apaixona por um homem que se revelará seu irmão, e é dessa maneira que ela descobre que o pai tem uma outra família em São Paulo. Seu retorno ao Pantanal é, além de um acerto de contas com o pai, uma fuga desta cilada em que a mentira de Tenório a colocou.