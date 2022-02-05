Confira primeira foto de Julia Dalavia como Guta, em "Pantanal"

Em "Pantanal", Guta, personagem que foi de Luciene Adami, em 1990, agora será vivida por Julia Dalavia, na nova versão desenvolvida pela Globo Crédito: Reprodução

Guta, interpretada por Luciene Adami na versão original de "Pantanal", pela extinta Rede Manchete, agora será vivida por Julia Dalavia. A colunista Cristina Padiglione, da Folha de S Paulo, mostrou a primeira foto da personagem na nova versão da trama de Benedito Ruy Barbosa, que estreia em março na Rede Globo. Dalavia viverá uma moça jovem e sensual, que enfrenta a hipocrisia moralista do pai, Tenório, vivido por Murilo Benício.

Guta volta ao Pantanal diretamente de São Paulo, onde se formou Engenheira Civil, e traz consigo uma força e uma independência capaz de tentar proteger a mãe, Maria, agora interpretada por Isabel Teixeira, dos desmandos do pai.

Julia Dalavia é Guta no remake de 'Pantanal' Crédito: João Miguel Jr./Rede Globo