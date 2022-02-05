Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova versão estreia na Globo em março

Confira primeira foto de Julia Dalavia como Guta, em "Pantanal"

Sensual, personagem foi vivida por Luciene Adami em 1990, quando a trama fez sucesso na Rede Manchete
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 11:14

Em
Em "Pantanal", Guta, personagem que foi de Luciene Adami, em 1990, agora será vivida por Julia Dalavia, na nova versão desenvolvida pela Globo Crédito: Reprodução
Guta, interpretada por Luciene Adami na versão original de "Pantanal", pela extinta Rede Manchete, agora será vivida por Julia Dalavia. A colunista Cristina Padiglione, da Folha de S Paulo, mostrou a primeira foto da personagem na nova versão da trama de Benedito Ruy Barbosa, que estreia em março na Rede Globo. Dalavia viverá uma moça jovem e sensual, que enfrenta a hipocrisia moralista do pai, Tenório, vivido por Murilo Benício.
Guta volta ao Pantanal diretamente de São Paulo, onde se formou Engenheira Civil, e traz consigo uma força e uma independência capaz de tentar proteger a mãe, Maria, agora interpretada por Isabel Teixeira, dos desmandos do pai.
Julia Dalavia é Guta no remake de 'Pantanal'
Julia Dalavia é Guta no remake de 'Pantanal' Crédito: João Miguel Jr./Rede Globo
Como numa boa novela, Guta se apaixona por um homem que se revelará seu irmão, e é dessa maneira que ela descobre que o pai tem uma outra família em São Paulo. Seu retorno ao Pantanal é, além de um acerto de contas com o pai, uma fuga desta cilada em que a mentira de Tenório a colocou.

Veja Também

"BBB 22": Linn e Maria se beijam e Arthur aposta em entrada de novos participantes

Boninho anuncia volta da Casa de Vidro no "BBB 22" com novos participantes

Lucio Mauro Filho e Debora Lamm entram na trama de "Quanto Mais Vida, Melhor!" como rivais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Pantanal Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho
Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Milton Jung apresenta programa direto do ES
Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Mílton Jung apresenta programa direto do ES
Imagem de destaque
Palantir: por que o crescimento do poder global da empresa de IA causa preocupação?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados