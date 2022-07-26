Paolla Oliveira e Diogo Nogueira alegam sofrer perseguição

O casal Paolla Oliveira e Diogo Nogueira tem um processo aberto na Justiça por perseguição. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o caso está em fase de inquérito e foi registrado na Comarca Regional da Barra da Tijuca. Nenhum dos dois foi encontrado para comentar.

Segundo o jornal O Globo, um homem português já foi indiciado pelo crime e agora também tem sido investigado por alguns outros por injúria e lesão corporal.

O TJ e a Polícia Civil não puderam passar mais informações, mas segundo a publicação, o promotor Márcio Almeida Ribeiro da Silva alegou que há indícios de "perseguição há meses" por parte do homem ao casal.

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira não comentaram o caso Crédito: Reprodução/Instagram @paollaoliveirareal

A primeira tentativa de interação dele com Paolla aconteceu em fevereiro, quando descobriu o endereço da atriz. Na ocasião, chegou na casa da artista e disse que queria entrar para reaver um celular.

Porém, como Paolla já vinha recebendo mensagens ofensivas e até declarações de amor pelas redes sociais, ordenou que ele não entrasse, pois sabia de quem se tratava. Então, o homem teria começado a falar coisas desconexas e xingamentos. Ela chegou a solicitar uma medida protetiva contra ele na época.