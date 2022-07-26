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Ação na Justiça

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira alegam sofrer perseguição

A atriz e o sambista têm um processo aberto na Justiça e alegam ser perseguidos. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o caso está em fase de inquérito
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 14:30

O casal Paolla Oliveira e Diogo Nogueira tem um processo aberto na Justiça por perseguição. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o caso está em fase de inquérito e foi registrado na Comarca Regional da Barra da Tijuca. Nenhum dos dois foi encontrado para comentar.
Segundo o jornal O Globo, um homem português já foi indiciado pelo crime e agora também tem sido investigado por alguns outros por injúria e lesão corporal.
O TJ e a Polícia Civil não puderam passar mais informações, mas segundo a publicação, o promotor Márcio Almeida Ribeiro da Silva alegou que há indícios de "perseguição há meses" por parte do homem ao casal.
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira não comentaram o caso Crédito: Reprodução/Instagram @paollaoliveirareal
A primeira tentativa de interação dele com Paolla aconteceu em fevereiro, quando descobriu o endereço da atriz. Na ocasião, chegou na casa da artista e disse que queria entrar para reaver um celular.
Porém, como Paolla já vinha recebendo mensagens ofensivas e até declarações de amor pelas redes sociais, ordenou que ele não entrasse, pois sabia de quem se tratava. Então, o homem teria começado a falar coisas desconexas e xingamentos. Ela chegou a solicitar uma medida protetiva contra ele na época.
O sambista Diogo Nogueira estava na casa de Paolla e foi até a portaria tentar um diálogo com o rapaz. Porém, segundo o jornal, ele teria começado a ofender Diogo, e o músico teria desferido um soco nele. A polícia foi chamada e o homem encaminhado à delegacia.

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