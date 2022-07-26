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Casamento à vista

Luan Santana e Izabela Cunha ficam noivos

Fontes próximas ao cantor afirmaram que o pedido de noivado aconteceu há cerca de duas semanas, e aconteceu em seu estúdio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 14:08

O cantor Luan Santana, 31, está noivo de Izabela Cunha. A informação foi confirmada à Folha de S.Paulo pela assessoria de imprensa do artista. Fontes próximas a Luan ainda afirmaram que o pedido aconteceu há cerca de duas semanas, e aconteceu em seu estúdio.
Apesar de o casal, que assumiu o namoro novembro de 2021, ser discreto quanto à sua relação, fãs perceberam o anel de noivado na mão de Izabela nos bastidores de um show da turnê "Luan City", idealizada pelo artista.
Luan também criou o "Luan City Festival", que teve uma edição neste domingo (24) e contou com shows de Murilo Huff, Diego e Victor Hugo, e Matheus Fernandes.
O projeto foi dedicado à sua mãe, Marizete Santana, e ocorreu no estacionamento do estádio Serra Dourada, em Goiânia. A noiva do cantor também esteve presente no show.
Izabela Cunha e Luan Santana ficaram noivos
Izabela Cunha e Luan Santana confirmaram noivado  Crédito: Reprodução/Instagram @itsizabela
"O Luan City Festival foi, mais que um festival, mais do que um show em Goiânia, o momento em que eu cheguei no local e vi as estruturas, olhei para cima e vi essa imensidão que dá a sensação de que estamos em Nova York ou Las Vegas, passou um filme na minha cabeça, foi um dia muito marcante, o público fez parte de um momento muito especial para mim", disse o artista.

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