Luan Santana e Izabela Cunha ficam noivos

O cantor Luan Santana, 31, está noivo de Izabela Cunha. A informação foi confirmada à Folha de S.Paulo pela assessoria de imprensa do artista. Fontes próximas a Luan ainda afirmaram que o pedido aconteceu há cerca de duas semanas, e aconteceu em seu estúdio.

Apesar de o casal, que assumiu o namoro novembro de 2021, ser discreto quanto à sua relação, fãs perceberam o anel de noivado na mão de Izabela nos bastidores de um show da turnê "Luan City", idealizada pelo artista.

Luan também criou o "Luan City Festival", que teve uma edição neste domingo (24) e contou com shows de Murilo Huff, Diego e Victor Hugo, e Matheus Fernandes.

O projeto foi dedicado à sua mãe, Marizete Santana, e ocorreu no estacionamento do estádio Serra Dourada, em Goiânia. A noiva do cantor também esteve presente no show.

Izabela Cunha e Luan Santana confirmaram noivado Crédito: Reprodução/Instagram @itsizabela