'Veio no momento certo', conta Ivete Sangalo sobre novo programa

No último domingo, 24, Ivete Sangalo estreou na Globo o programa Pipoca da Ivete e causou uma grande repercussão na web. Fãs da cantora e apresentadora ficaram entusiasmados ao vê-la em rede nacional, comandando uma atração que é a sua cara, como a própria artista definiu.
"Alegria e alto astral são ingredientes de sobra na receita do Pipoca da Ivete, que tem um ritmo muito próprio, e estou sentindo isso na prática. Entro imaginando que vai ser de uma maneira, mas o programa já tem tanta vida, tanta energia, que ele vai determinando o ritmo comigo. A proposta é ser divertido e, acima de tudo, leve", afirmou a apresentadora.
"No domingo, nós entramos na casa das pessoas com uma vontade enorme de trazer energia boa, de fazer sorrir, de nos sentarmos no sofá com a nossa família e sermos um pouco mais felizes a cada final de semana. Queremos começar a segunda-feira bem, então o objetivo é ter um domingo feliz, de sorrisos", contou Creso Eduardo, diretor artístico.
O que é o 'Pipoca da Ivete'?
"O Pipoca da Ivete tem um combo do que é a minha personalidade. Eu sou uma pessoa feliz, da brincadeira, do despojamento, então, temos encontro de famílias, brincadeiras deliciosas que mexem com a gente no palco, e ainda temos muitas propostas para que o público em casa se sinta parte do programa e das dinâmicas. Temos música, atuação, dramaturgia, ou seja, é o combo de um domingo à tarde para se reunir com a família. O Pipoca da Ivete tem um ritmo muito próprio, e estou sentindo isso na prática. Eu entro imaginando que vai ser de uma maneira, mas o programa já tem tanta vida, tanta energia, que ele vai determinando o ritmo comigo. A proposta é ser divertido e, acima de tudo, leve".
A Bahia já sabe, mas conte para o Brasil inteiro: por que Pipoca?
"Pipoca, na minha vida, tem milhões de sentidos diferentes. Uma referência muito forte é o Carnaval da Bahia, onde o povo que pula atrás do trio é a 'pipoca'. E nada mais diverso, democrático, lindo e fértil do que a 'pipoca' que vai atrás do trio. A ideia de trazer a pipoca para o programa foi também inspirada nessa coisa despojada, feliz, alegre, dinâmica, que é a pipoca. E tem a pipoca propriamente dita, o alimento, que remete às pessoas reunidas para se entreterem. Todo esse sentimento, somado à tarde de domingo, eu acho que é um encaixe perfeito".
Para você, como é estar na televisão em um programa só seu?
"A experiência da televisão tem sido surpreendente. Acho que, dessa vez, o fato de eu assinar esse programa com a minha personalidade, as minhas características, o que me trouxe até aqui, é muito honesto, muito sagrado para mim. É tudo muito novo, mas ao mesmo tempo eu me sinto tão dentro de mim, do que eu gosto de fazer. É uma surpresa deliciosa, porque é como se eu me reencontrasse e encontrasse tudo novo. É meio doido, mas é gostoso".
Você não vai só apresentar, mas mergulhar de cabeça na dinâmica do ‘Pipoca’. Como vai ser isso?
"Jamais conseguiria fazer uma coisa sem participar. Sou uma pessoa dinâmica, ativa, participativa, proativa, e o programa me propôs fazer isso. Estou totalmente confortável com as brincadeiras e acho que, se eu não pudesse participar, ficaria muito agoniada. Quero fazer parte de tudo, porque é assim que eu sou no meu dia a dia. Me sinto viva dessa maneira, e o programa fez isso comigo: me ligou na tomada e ninguém tirou (risos)".
Como nasceu a ideia desse programa? Como você reagiu ao convite para esse projeto novo?
"Há tempos já tinha a ideia de ter um programa, mas acho que veio no momento certo, em um formato pensado para que eu estivesse envolvida, completamente dentro das dinâmicas. A essência desse programa é a minha personalidade. Isso é muito gostoso, porque eu me sinto confortável naturalmente; eu me sinto à vontade e a coisa flui. É um grande barato entrar em um projeto que se parece tanto comigo. É uma alegria. Venho fazer esse programa assim: 'hoje eu estou indo ali me divertir. Eu estou indo ali ser feliz'".