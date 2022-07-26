'Veio no momento certo', conta Ivete Sangalo sobre novo programa

"O Pipoca da Ivete tem um combo do que é a minha personalidade. Eu sou uma pessoa feliz, da brincadeira, do despojamento, então, temos encontro de famílias, brincadeiras deliciosas que mexem com a gente no palco, e ainda temos muitas propostas para que o público em casa se sinta parte do programa e das dinâmicas. Temos música, atuação, dramaturgia, ou seja, é o combo de um domingo à tarde para se reunir com a família. O Pipoca da Ivete tem um ritmo muito próprio, e estou sentindo isso na prática. Eu entro imaginando que vai ser de uma maneira, mas o programa já tem tanta vida, tanta energia, que ele vai determinando o ritmo comigo. A proposta é ser divertido e, acima de tudo, leve".