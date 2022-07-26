Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Anitta fica em quarto luxuoso em hospital com menu de travesseiros e tablet

Presidente Jair Bolsonaro (PL) ficou internado na unidade de saúde
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 08:06

Anitta se recupera após cirurgia para tratar endometriose
Anitta se recupera após cirurgia para tratar endometriose Crédito: Reprodução/Twitter @anitta
Anitta, 29, que teve alta hospitalar nesta segunda-feira (25) após passar por cirurgia de endometriose, ficou internada nos últimos dias em um quarto luxuoso no Hospital Vila Nova Star, Vila Nova Conceição, bairro de alto padrão em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro (PL) também já esteve internado na unidade hospitalar.
A reportagem apurou que o quarto onde a cantora ficou tem um amplo banheiro e cama inteligente que avisa a enfermagem sobre o risco de queda do paciente, além de ser programada para evitar úlceras de pressão. O enxoval de todos os quartos do hospital possui lençóis de 400 fios e o paciente tem à disposição um menu de travesseiros, tapa olho, opções de tipos de chinelos e pantufas.
No quarto, o paciente conta ainda com um tablet com um sistema de automação completa que permite fazer chamadas de vídeo para a enfermagem e hotelaria, controlar as persianas e luzes. Ele também oferece opções de cenários pré-programados de luz e temperatura para determinados horários do dia.
Tablet no quarto permite fazer chamadas de vídeo e controlar luzes
Tablet no quarto permite fazer chamadas de vídeo e controlar luzes Crédito: Divulgação
O cardápio do hospital é assinado pelo famoso chef francês Rolland Vilard e a comida é liberada conforme orientação médica. Os acompanhantes têm à disposição um frigobar e podem fazer pedidos de abastecimento sem custo adicional.
Além da hotelaria hospitalar seis estrelas, o Vila Nova Star dispõe dos mais avançados recursos tecnológicos de tratamento oncológicos e equipamentos de última geração. Na equipe médica estão especialistas renomados, como a cardiologista Ludhmila Hajjar, que Anitta chama de anjo.

Veja Também

Anitta recebe alta de hospital após nova avaliação da equipe médica

Juliano Cazarré diz que sofre preconceito no meio artístico por ser católico

Anitta tem alta adiada após reavaliação do quadro de saúde

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Famosos Hospitais Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados