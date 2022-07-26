Anitta fica em quarto luxuoso em hospital com menu de travesseiros e tablet

Anitta, 29, que teve alta hospitalar nesta segunda-feira (25) após passar por cirurgia de endometriose, ficou internada nos últimos dias em um quarto luxuoso no Hospital Vila Nova Star, Vila Nova Conceição, bairro de alto padrão em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro (PL) também já esteve internado na unidade hospitalar.
A reportagem apurou que o quarto onde a cantora ficou tem um amplo banheiro e cama inteligente que avisa a enfermagem sobre o risco de queda do paciente, além de ser programada para evitar úlceras de pressão. O enxoval de todos os quartos do hospital possui lençóis de 400 fios e o paciente tem à disposição um menu de travesseiros, tapa olho, opções de tipos de chinelos e pantufas.
No quarto, o paciente conta ainda com um tablet com um sistema de automação completa que permite fazer chamadas de vídeo para a enfermagem e hotelaria, controlar as persianas e luzes. Ele também oferece opções de cenários pré-programados de luz e temperatura para determinados horários do dia.
O cardápio do hospital é assinado pelo famoso chef francês Rolland Vilard e a comida é liberada conforme orientação médica. Os acompanhantes têm à disposição um frigobar e podem fazer pedidos de abastecimento sem custo adicional.
Além da hotelaria hospitalar seis estrelas, o Vila Nova Star dispõe dos mais avançados recursos tecnológicos de tratamento oncológicos e equipamentos de última geração. Na equipe médica estão especialistas renomados, como a cardiologista Ludhmila Hajjar, que Anitta chama de anjo.