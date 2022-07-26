Anitta fica em quarto luxuoso em hospital com menu de travesseiros e tablet

Anitta se recupera após cirurgia para tratar endometriose Crédito: Reprodução/Twitter @anitta

Anitta, 29, que teve alta hospitalar nesta segunda-feira (25) após passar por cirurgia de endometriose, ficou internada nos últimos dias em um quarto luxuoso no Hospital Vila Nova Star, Vila Nova Conceição, bairro de alto padrão em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro (PL) também já esteve internado na unidade hospitalar.

A reportagem apurou que o quarto onde a cantora ficou tem um amplo banheiro e cama inteligente que avisa a enfermagem sobre o risco de queda do paciente, além de ser programada para evitar úlceras de pressão. O enxoval de todos os quartos do hospital possui lençóis de 400 fios e o paciente tem à disposição um menu de travesseiros, tapa olho, opções de tipos de chinelos e pantufas.

No quarto, o paciente conta ainda com um tablet com um sistema de automação completa que permite fazer chamadas de vídeo para a enfermagem e hotelaria, controlar as persianas e luzes. Ele também oferece opções de cenários pré-programados de luz e temperatura para determinados horários do dia.

Tablet no quarto permite fazer chamadas de vídeo e controlar luzes Crédito: Divulgação

O cardápio do hospital é assinado pelo famoso chef francês Rolland Vilard e a comida é liberada conforme orientação médica. Os acompanhantes têm à disposição um frigobar e podem fazer pedidos de abastecimento sem custo adicional.