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Após cirurgia

Anitta tem alta adiada após reavaliação do quadro de saúde

O Hospital Vila Nova Star informou que a cantora precisará ficar mais tempo internada e não receberá alta nesta segunda-feira (25)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 14:22

O Hospital Vila Nova Star, da Rede D'or, informa que a cantora Anitta, 29, precisará ficar mais um tempo no hospital e não receberá alta nesta segunda-feira (25).
A decisão da equipe médica ocorreu após avaliação do quadro clínico da paciente. Com isso, uma possível saída do hospital poderá acontecer na terça (26) após nova avaliação. A evolução do quadro clínico é considerada satisfatória.
Anitta se recupera após cirurgia para tratar endometriose
Anitta se recupera após cirurgia para tratar endometriose Crédito: Reprodução/Twitter @anitta
Anitta já foi avisada de que deverá ficar de repouso nos próximos dias ao chegar em casa e só poderá voltar aos palcos no final de agosto. A cantora tinha previsão de deixar o hospital no sábado (23), mas os médicos decidiram mantê-la em observação por mais alguns dias.
No início de julho, Anitta contou que tinha sido diagnosticada com endometriose e que precisaria fazer uma cirurgia. Ela descobriu a doença após fazer vários exames para entender as fortes dores que sentia na região pélvica.

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