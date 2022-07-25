Anitta tem alta adiada após reavaliação do quadro de saúde

O Hospital Vila Nova Star, da Rede D'or, informa que a cantora Anitta, 29, precisará ficar mais um tempo no hospital e não receberá alta nesta segunda-feira (25).

A decisão da equipe médica ocorreu após avaliação do quadro clínico da paciente. Com isso, uma possível saída do hospital poderá acontecer na terça (26) após nova avaliação. A evolução do quadro clínico é considerada satisfatória.

Anitta se recupera após cirurgia para tratar endometriose Crédito: Reprodução/Twitter @anitta

Anitta já foi avisada de que deverá ficar de repouso nos próximos dias ao chegar em casa e só poderá voltar aos palcos no final de agosto. A cantora tinha previsão de deixar o hospital no sábado (23), mas os médicos decidiram mantê-la em observação por mais alguns dias.