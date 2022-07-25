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Em entrevista

Juliano Cazarré diz que sofre preconceito no meio artístico por ser católico

O ator, que interpreta o peão Alcides na novela "Pantanal", desabafou com a apresentadora Ana Maria Braga no "Mais Você" desta segunda (25)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 15:14

O ator Juliano Cazarré, 41, é católico praticante e surpreendeu a apresentadora Ana Maria Braga ao contar que sofre preconceito no meio artístico por sua religiosidade. 
A revelação aconteceu durante a participação do intérprete do peão Alcides, da novela "Pantanal", no programa "Mais Você" desta segunda-feira (25), Cazarré falou sobre sua fé na recuperação da filha recém-nascida, Maria Guilhermina, de uma cirurgia no coração.
"Não é uma caminhada fácil se assumir católico no meio artístico, as pessoas estranham muito. Eu levo umas pauladas de vez em quando", disparou ele.
O ator Juliano Cazarré interpreta o peão Alcides em
Juliano Cazarré interpreta o peão Alcides em "Pantanal" Crédito: Reprodução/Instagram @cazarre
"Engraçado que quando eu voltei para igreja, já fazem vários anos, eu falei 'que legal, eu tô voltando para a igreja do Brasil, vai ser muito bom, eu vou receber muito carinho'. Mas recebo cada paulada, também, cada pedrada", comentou.
Juliano também falou sobre as transmissões ao vivo que faz rezando nas redes sociais: "quando a gente coloca o amor a Deus em primeiro lugar, seu amor pelo próximo aumenta. Quando você entende que tem algo maior que te ama, te entende, as coisas aqui na Terra começam a entrar no lugar.", explicou o ator, que se emocionou com o presente dado por Ana Maria, uma representação de São José e o menino Jesus.
Cazarré lembrou quando deu início ao processo de conversão ao catolicismo e que isso até ajudou no casamento com Letícia Cazarré. "A gente teve o Gaspar [terceiro filho do casal], foi se convertendo, e pensou: 'é, vamos ter os filhos que Deus mandar'. Onde come um, comem quatro, comem cinco, vamos nessa", completou.
Juliano Cazarré e a esposa, Letícia, são pais de Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e Maria Guilhermina, a caçula, que nasceu no dia 21 de junho e tem uma doença rara, chamada Anomalia de Ebstein, que acomete a válvula tricúspide do coração. Maria Guilhermina precisou passar por uma cirurgia cardíaca e segue em recuperação.

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