Filipe Ret diz que 'empurrar' fã do palco foi autodefesa: "Me desrespeitou"

Filipe Ret Crédito: Reprodução/ Instagram @filipeta

Um dia depois do vídeo onde aparece derrubando e chutando um fã durante um show ter viralizado nas redes, Filipe Ret resolveu se pronunciar sobre o episódio. Neste domingo (24), o cantor alegou que sua reação foi "de uma típica autodefesa" e lembrou que ainda chegou a contar o número de invasões que aconteceram durante apresentação no festival Cena NA em Feira de Santana, Bahia.

"Posso tolerar uma invasão com respeito, posso tolerar várias invasões. Neste show, por exemplo, foram umas 20 e quase me machucaram", explicou o rapper que afirmou estar acostumado com fãs invadindo os palcos, mas que não tolera desrespeito. "Quando sou desrespeitado por pessoas, eu paro o show e digo com toda clareza que estão atrapalhando e me violentando", comentou ele.

Ret continuou o desabafo: "Minha reação com ele foi de uma típica autodefesa. No final, eu não chuto ele, mas o empurro de volta (com raiva sim, quem nunca né?) Minha atitude foi de respeito aos 99% do público que queria curtir porque outra atitude seria abandonar o palco. Mas tenho o meu jeito. Sou aguerrido e quis continuar até o fim em respeito a grande maioria das pessoas", reconheceu para logo completar.

"Quem tentou acabar com a festa não merecia respeito algum. Eu fui paciente pra cacete!! Dizer que agredi fã é tirar do contexto e naturalizar a falta de respeito não só comigo, com todos trabalhadores do evento e principalmente com 99,9% do público que só queriam curtir!", finalizou Filipe Ret.