Participante de Largados e Pelados é encontrada morta nos EUA

Uma participante do reality show de sobrevivência 'Largados e Pelados' morreu aos 35 anos. Melanie Rauscher foi encontrada sem vida no quarto de hóspedes de uma casa em Prescott, no Estado americano do Arizona, no último dia 17 de julho. Ela havia sido chamada para cuidar do cachorro dos donos da residência enquanto eles viajavam. A informação é do site TMZ

De acordo com Corey Kasun, representante do Departamento de Polícia de Prescott, o casal achou Rauscher deitada na cama. Até o momento, os agentes não encontraram provas de um possível suicídio ou morte acidental por uso de drogas. Eles também não identificaram pistas que apontariam para um assassinato. Os policiais agora aguardam o laudo do legistas para entender a causa da morte de Rauscher e começarem as investigações.

Melanie Rauscher, de Largados e Pelados Crédito: Reprodução/Redes sociais

Melanie participou com Jeremy McCaa do 'Largados e Pelados' em 2013. No programa produzido pela Discovery, dois participantes (geralmente, um homem e uma mulher) são deixados numa localização remota sem roupas, comida, água ou qualquer outro tipo de suprimento. O casal precisa sobreviver em meio à natureza.