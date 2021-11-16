Largados e pelados: capixaba conta como foi ficar nu em reality de sobrevivência

O capixaba Diogo Survive na edição brasileira do programa Largados e Pelados Crédito: Reprodução/Youtube/Discovery Brasil

Você teria coragem de passar 21 dias na floresta completamente pelado e com poucos utensílios? Tem gente que sim. O fenômeno mundial ‘Largados e Pelados’ (Discovery) já mostrou muitas pessoas ao redor do mundo lutando pela sua sobrevivência e, no último dia 9, estreou a versão brasileira. E acreditem, tem capixaba.

Diogo Survive,32, natural da ilha de Guriri, em São Mateus, no Norte do Estado, foi um dos selecionados, entre os mais de 19 mil inscritos, para participar do programa. Casado e pai de uma menina, o representante do Espírito Santo serviu por oito anos na marinha como fuzileiro naval. Após pedir dispensa do serviço militar, o capixaba decidiu morar em Ipatinga, no interior de Minas Gerais, onde vive como artesão e malabarista.

“Sempre tive muito contato com a natureza, um dos meus sonhos era largar tudo e ir morar no mato. Todo mundo me achou louco quando disse que iria abandonar a carreira de militar. Gosto da vida primitiva. Às vezes, saio e vou fazer um fogo primitivo no meu quintal”, contou Diogo, que é fã do programa e, logo que ficou sabendo da versão nacional, correu para se inscrever.

Survive e mais nove pessoas foram escolhidas para enfrentar versão brasileira. Composto por cinco homens e cinco mulheres, o reality colocou os participantes por três semanas às margens do rio Orinoco, fronteira entre Venezuela e Colômbia. Sem água, roupas e comida, sobreviver se torna um grande desafio, sendo crucial usar a criatividade.

“Todo ambiente quando estamos em contato pela primeira vez demoramos a entender, mas o poder do ser humano de pensar é fantástico. Em alguns momentos as ideias somem, mas quando elas vêm a gente põe em prática e inventa”

De acordo com o capixaba, o tempo em que passou na marinha somado ao gosto pela vida na natureza fez com que o programa da Discovery+ ficasse ainda mais emocionante. Além disso, ainda tinha o fato de estar desprovido de roupas. Diogo revelou como foi ficar completamente nu com sua colega de reality no meio de uma região selvagem.

“Senti na pele. Quando a gente entra no desafio é meio estranho, mas depois de 30 minutos você tá tão focado que esquece. É claro que tem que olhar onde senta, se tem espinhos, bichos, você se sente bem vulnerável. Chega um determinado momento que você começa a ficar ligado aonde vai encostar, o ser humano tem uma habilidade incrível de se adaptar. Fazemos coisas incríveis quando somos colocados à prova”, ressaltou o participante.

No programa, Diogo formou dupla com a carioca Raysa, 29, instrutora de canoagem polinésia. Mesmo sendo colocado em pares, o desafio é individual, ou seja, não precisa completar os 21 dias juntos. Porém, manter uma boa relação pode ser fundamental em momentos de aperto.

“O desafio é individual. Não significa que eu precise ficar com minha dupla, se eu precisar sair no primeiro dia, não influencia em nada. A gente procura manter uma parceria pra ter uma ajuda mútua, duas cabeças pensam melhor que uma. Mas ninguém é obrigado a permanecer junto”, explicou o capixaba.

PSICOLÓGICO

Também conhecido como ‘Dexter’ pelos amigos, Diogo acredita que o maior desafio do programa foi psicológico. Segundo ele, é preciso se preparar para acabar não tomando decisões precipitadas.

“É um desafio muito intenso, não é pra qualquer pessoa, tem que se preparar bastante. Quando a gente fala de sobrevivência, parece que é só o condicionamento físico, mas eu acho que é 90% de psicológico e 10% de habilidade física. Eu senti frio, fome, saudade da família e da minha filha”, disse Survive.

Ainda sobre manter a saúde mental, o capixaba disse que manter o diálogo com Deus foi fundamental para saber lidar com as situações extremas. “Eu tento manter um controle mental muito grande, converso com Deus. Quando estamos na afobação a gente toma decisões que acabam nos prejudicando, temos que pensar com calma pra poder resolver e tornar as coisas menos difícil”, afirmou.

FAMÍLIA

Ficar longe da família certamente não é fácil, ainda mais quando se tem uma filha de apenas um ano e oito meses, como é o caso de Diogo. Mesmo assim, Survive disse que recebeu boas energias para enfrentar as adversidades da floresta, e contou ainda uma condição específica da esposa caso ele sentisse frio.

Mãe, esposa e filha. São pessoas que me apoiam muito, ficaram felizes com a minha participação no programa, em todo momento me mandaram pensamentos positivos. Até mesmo o fato de ficar pelado com outra mulher. Eu estava nu em um desafio de sobrevivência, mas ela (esposa) falava que se fizesse frio eu estava proibido de dormir de conchinha com a minha dupla (risos)

O programa estreou no dia 9 de outubro na plataforma de streaming discovery+. Os dois primeiros episódios já estão disponíveis. Agora, os assinantes poderão acompanhar toda quarta-feira uma nova emoção do Largados e Pelados Brasil.