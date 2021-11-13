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BBB22

Boninho ironiza especulações sobre elenco do BBB 22: 'Vou mudar tudo'

Nova edição do programa da Globo estreia em janeiro com novidades
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Novembro de 2021 às 15:29

O diretor Boninho ironiza especulações sobre elenco do BBB 22
O diretor Boninho ironiza especulações sobre elenco do BBB 22 Crédito: Globo
O diretor do Big Brother Brasil (Globo), José Bonifácio de Oliveira, 60, o Boninho, ironizou as especulações sobre a seleção de famosos que estariam previstos para a edição do reality no próximo ano. "Olha o problema que me arrumaram. Vou ter que mudar tudo", afirmou ele em suas redes sociais.
"Eu gastei uma grana para nada, porque assim que vazou isso eu vou ter que mudar tudo. Daqui a pouco vão dizer que eu estarei no Big Brother", continuou Boninho em um vídeo com ar de ironia. "Eu vou estar no BBB, trabalhando. Vou nas festas? Sim. Mas participar não. Só falta isso. É muita criatividade."
O diretor chegou a citar os nomes que estão sendo especulados como do novo elenco do programa que deve voltar a ter dois grupos: os anônimos no Pipoca e os famosos no camarote. Entre eles estão os cantores Lexa, Di Ferrero, MC Carol e Negra Li, e os atores Ellen Roche, Rodrigo Simas, Aline Riscado, Jonathan Azevedo e Ícaro Silva.
Lexa é uma que já negou que estará no reality. "Amores, vocês sabem que eu amo BBB, mas como telespectadora. Eu já tenho agenda de Carnaval, shows marcados, trio, sou rainha de bateria da Tijuca, campanhas... Amo cantar no BBB, inclusive já fiz show lá, e seguirei assistindo e comentando tudo", disse no Twitter.
O BBB 22, que estreia em janeiro, já promete ser histórica por marcar a estreia do jornalista Tadeu Schmidt em seu comando, substituindo Tiago Leifert. A Globo também já anunciou algumas novidades, como a criação da Sessão Cinema do Líder em sua programação às terças, onde será exibido o filme que o líder verá no reality.

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