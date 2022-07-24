Linn da Quebrada se despede do Brasil em tuíte enigmático: 'Só um spoiler'

Linn da Quebrada deixou fãs curiosos após escrever um tuíte na madrugada deste domingo (24) explicando o motivo de seu sumiço das redes sociais e supostamente se despedir do Brasil. "Tô sumida? Tô sumida. Em breve me explico, ou melhor, me pronuncio. Agora só um spoiler: adeus, brazil", disse, enfeitando o tuíte com emojis de mãos em oração, rosto angelical, pomba branca e olhos curiosos.

Ela explica que pretende se distanciar das artes e da mídia por um tempo e responde aos críticos que defendem que a ex-BBB não está fazendo sucesso. "Cá entre nós, amo ser subcelebrity [subcelebridade]." No entanto, a cantora conclui o tuíte com um questionamento que atiçou ainda mais seus admiradores. "Antes não rola despedida sertransneja?"

Linn da Quebrada, a Lina - João Cotta/Globo Crédito: João Cotta/Globo

A ex-BBB já havia demonstrado seu interesse em fazer uma parceria com sua colega de confinamento Naiara Azevedo. As duas continuaram se encontrando após a participação no Big Brother Brasil 22 (Globo). "Não aguento mais, Naiara, vamos fazer a nossa música. As pessoas estão pedindo, o público pede", disse em áudio de conversa do WhatsApp com a cantora de sertanejo. "Eu sei que a gente pode, eu, você, a Arca e a Björk."

tô sumida?

tô sumida. em breve me explico, ou melhor, me pronuncio. agora só um spoiler: adeus, brazil 🙏🏽😇🕊👀 vou me distanciar das artes & da mídia por um tempo. Até pq , como dizem por aee flopei, e, cá entre nós, amo ser subcelebrity.

antes não rola despedida sertransneja? — Linn da Quebrada 🧜🏽‍♀️ (@linndaquebrada) July 24, 2022