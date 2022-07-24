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Ex-BBB

Linn da Quebrada se despede do Brasil em tuíte enigmático: 'Só um spoiler'

Ela explicou que pretende se distanciar das artes e da mídia por um tempo e respondeu aos críticos que defendem que a ex-BBB não está fazendo sucesso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Julho de 2022 às 17:15

 Linn da Quebrada deixou fãs curiosos após escrever um tuíte na madrugada deste domingo (24) explicando o motivo de seu sumiço das redes sociais e supostamente se despedir do Brasil. "Tô sumida? Tô sumida. Em breve me explico, ou melhor, me pronuncio. Agora só um spoiler: adeus, brazil", disse, enfeitando o tuíte com emojis de mãos em oração, rosto angelical, pomba branca e olhos curiosos.
Ela explica que pretende se distanciar das artes e da mídia por um tempo e responde aos críticos que defendem que a ex-BBB não está fazendo sucesso. "Cá entre nós, amo ser subcelebrity [subcelebridade]." No entanto, a cantora conclui o tuíte com um questionamento que atiçou ainda mais seus admiradores. "Antes não rola despedida sertransneja?"
Linn da Quebrada, a Lina
Linn da Quebrada, a Lina - João Cotta/Globo Crédito: João Cotta/Globo
A ex-BBB já havia demonstrado seu interesse em fazer uma parceria com sua colega de confinamento Naiara Azevedo. As duas continuaram se encontrando após a participação no Big Brother Brasil 22 (Globo). "Não aguento mais, Naiara, vamos fazer a nossa música. As pessoas estão pedindo, o público pede", disse em áudio de conversa do WhatsApp com a cantora de sertanejo. "Eu sei que a gente pode, eu, você, a Arca e a Björk."
Já na tarde deste domingo (24), a artista continuou repercutindo o tuíte, mas dando a entender que a ausência na produção de conteúdo se deu pela gravação de novo álbum. "Vamos 'supor' que eu já tivesse trabalhando no meu novo álbum... Suposições, brincadeiras bobas e gostosas que eu amo! Quem vcs gostariam de ter nele como feat (me surpreendam tá?!)", escreveu. Entre os artistas pedidos pelos fãs, apareceram Anitta, Letrux, Glória Groove, Seu Jorge, Karol Conká e Manu Gavassi.

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