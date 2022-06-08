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Linn da Quebrada diz ter sido expulsa de igreja por policiais

Cantora e atriz paulista revelou que caso aconteceu durante a gravação do clipe "Oração", em parceria com Urias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 14:46

Jessilane, Linn da Quebrada e Naiara Azevedo promoveram um encontro em São Paulo
Jessilane, Linn da Quebrada e Naiara Azevedo promoveram um encontro em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram @linndaquebrada
Naiara Azevedo, Jessilane e Linn da Quebrada ficaram amigas durante o "BBB 22". Na madrugada desta terça (8), as três se encontraram em São Paulo e Linn aproveitou para "apresentar" seus clipes para as amigas. O "date" ficou registrado no Instagram da cantora e atriz paulista. 
Enquanto mostrava o videoclipe de "Oração", lançado com Urias e Liniker, Linn também deu detalhes dos bastidores, dizendo que chegou a ser expulsa do local - uma igreja abandonada - pela polícia.
"Eu estava (chorando) amiga. O policial foi lá pra expulsar a gente! É sério amiga! Eles expulsaram a gente. Tivemos que gravar tudo isso em uma hora. Eu fui expulsa amiga!”, disse a cantora a Naiara. A sertaneja, por sua vez, achou que o choro de Linn no vídeo era por conta da emoção da música.
Linn acredita que ela e Urias foram expulsas da igreja por preconceito. “Eu fui expulsa, amiga, porque era um monte de travesti”.
Naiara, então, questionou se a expulsão não havia sido motivada pela falta de alguma autorização para estar no local. "Amiga, a gente foi lá e fez uma limpeza. Era uma igreja abandonada. Eles (os policiais) falaram: 'Vocês só podem ficar aqui por uma hora'. São todas (o elenco do videoclipe) travestis! O carro da polícia foi embora, então a gente venceu. O deboche é nossa arma, Naiara", completou a cantora e atriz.

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