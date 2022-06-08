Linn da Quebrada diz ter sido expulsa de igreja por policiais

Jessilane, Linn da Quebrada e Naiara Azevedo promoveram um encontro em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram @linndaquebrada

Naiara Azevedo, Jessilane e Linn da Quebrada ficaram amigas durante o "BBB 22". Na madrugada desta terça (8), as três se encontraram em São Paulo e Linn aproveitou para "apresentar" seus clipes para as amigas. O "date" ficou registrado no Instagram da cantora e atriz paulista.

Enquanto mostrava o videoclipe de "Oração", lançado com Urias e Liniker, Linn também deu detalhes dos bastidores, dizendo que chegou a ser expulsa do local - uma igreja abandonada - pela polícia.

"Eu estava (chorando) amiga. O policial foi lá pra expulsar a gente! É sério amiga! Eles expulsaram a gente. Tivemos que gravar tudo isso em uma hora. Eu fui expulsa amiga!”, disse a cantora a Naiara. A sertaneja, por sua vez, achou que o choro de Linn no vídeo era por conta da emoção da música.

Linn acredita que ela e Urias foram expulsas da igreja por preconceito. “Eu fui expulsa, amiga, porque era um monte de travesti”.