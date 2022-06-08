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Polícia revela os próximos passos da investigação do caso Carlinhos Maia

Na última segunda-feira (06), três suspeitos de participarem do roubo foram presos pela Polícia Civil. Agora a investigação segue atrás dos bens que foram levados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 14:07

Carlinhos Maia na série
Carlinhos Maia na série "Os Roni" Crédito: Edu Viana/Divulgação Multishow
Apesar da prisão de três homens suspeitos de participarem do roubo à casa de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, na madrugada da última segunda-feira (06), o caso do assalto ao imóvel do influencer ainda não foi encerrado. Segundo a Polícia, a investigação segue agora pela busca das joias roubadas e também quem teria sido o mandante do crime.
Em coletiva de imprensa, o órgão público afirmou que ainda espera por dados médicos que irão somar ao inquérito policial.  Uma outra parte da investigação, que ainda será averiguada, é em relação à participação de funcionários do condomínio de Maia ou do hotel que fica anexo ao local. Vale lembrar que Carlinhos e Lucas suspeitam que alguém próximo ao casal poderia estar envolvido no crime, o que também não foi descartado pela polícia.

OS PRESOS

Na tarde desta terça-feira (07), a polícia identificou os homens presos como agentes do crime. Os suspeitos levaram cerca de R$ 5 milhões em bens, entre eles, um relógio avaliado em R$ 1 milhão e um colar de diamantes que custa R$ 1,5 milhão.
A polícia ainda revelou que conseguiu chegar aos suspeitos por causa do veículo usado no crime, que estava sendo usado por eles. Porém, os homens negaram participação no roubo ao apartamento de Carlinhos Maia.

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