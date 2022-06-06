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Assalto milionário

'O que dói é ler que isso é marketing', diz Carlinhos Maia sobre casa assaltada

Influenciador diz que espera pela prisão dos criminosos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 13:47

Carlinhos Maia reposta tweet de capixaba sobre roubo em seu apartamento
Carlinhos Maia reposta tweet de capixaba sobre roubo em seu apartamento Crédito: Reprodução/Instagram/@carlinhosmaiaof
O comediante e influenciador Carlinhos Maia, 30, disse ao Fantástico que o que mais espera é que os criminosos que invadiram sua casa sejam presos. O jornalístico teve acesso às câmeras de segurança que flagraram a entrada dos homens.
"O que eu mais estou pedindo dentro do meu coração é que que sejam pegos, que sejam presos, que não façam outras vítimas ainda e que não invadam mais os sonhos da casa da gente", disse.
Chateado com tudo, Maia afirmou que não se arrepende de se expor tanto e não considera isso o motivo principal para a invasão, mas ponderou que a partir de agora pretende se mostrar um pouco menos.
"O que mais dói é você ter que ler tantas e tantas vezes que isso é marketing", disse. "Uma coisa que eu também ouvi bastante: porque ele é rico está tendo essa repercussão nacional. Então quer dizer que o meu crime não pode ser investigado? Tenho direito", emendou.
Cerca de R$ 5 milhões em bens foram levados da casa. O humorista não estava no local, pois estava passando por uma cirurgia de lipoaspiração, a qual mostrou parte do procedimento também nos Stories.
Seu marido, Lucas Guimarães, estava viajando para Cancún, no México. O apartamento do artista fica em um condomínio de alto padrão localizado no bairro de Cruz das Almas, em Maceió (AL).

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