Roubo a Carlinhos Maia: influencer publica post de morador do ES sobre caso

Carlinhos Maia reposta tweet de capixaba sobre roubo em seu apartamento Crédito: Reprodução/Instagram/@carlinhosmaiaof

Após o apartamento do influenciador Carlinhos Maia ser invadido por assaltantes, na noite deste domingo (29), - com um prejuízo milionário - em Maceió, Alagoas, um comentário do capixaba Andrey Silva falando sobre a situação foi notado pelo próprio humorista.

A publicação de Andrey afirma que os criminosos devem ser pessoas conhecidas, uma vez que levaram itens que ultrapassaram um milhão de reais. Segundo o colunista Léo Dias, cerca de R$ 5 milhões foram levados da casa do influenciador, entre joias, relógios, dinheiro em espécie e até um cofre.

“Os assaltantes do apartamento do Carlinhos Maia com certeza são conhecidos. Agora eles acham que vão vender um relógio e um colar de 1 milhão cada para quem? Se eu fosse eles, deixava em um local e vazava do estado. Vão achar! Certeza!”, escreveu Andrey nas redes sociais.

Os assaltantes do apartamento do @Carlinhosmaiaof com certeza são conhecidos. Agora eles acham que vão vender um relógio e um colar de 1 milhão cada pra quem? Se eu fosse eles deixava num local e vazava do estado. Vão achar! Certeza! #carlinhosmaia — Andrey Silva (@AndreyS51160639) May 30, 2022

Maia não só visualizou o tweet do capixaba, como repostou no Twitter e no Instagram. Surpreso com a repercussão, Andrey disse que descobriu que estava nas redes sociais de Carlinhos após seu professor da faculdade encontrar sua publicação em uma página de um fã clube em Maceió.

“Eu uso o twitter há pouco mais de um ano. Ontem, um professor da faculdade me marcou em uma página de um fã clube de Maceió e disse: ‘Olha aonde você foi parar’. Fui conferir se era verdade, se ele tinha postado. E a sensação foi muito estranha pois, de repente, a minha cara estava para o Brasil todo”, contou Andrey.

Carlinhos Maia repostou o tweet do capixaba Andrey Silva Crédito: Reprodução/Instagram/@carlinhosmaiaof

O jornalista de Vila Velha contou que não pertence a nenhum fã clube do influenciador, mas assiste aos stories de Carlinhos todos os dias. “Eu fiquei surpreso com a notícia porque assisto os stories dele todos dias. Decidi opinar sobre a situação. Na minha opinião, foi gente conhecida que fez o roubo”, ressaltou.

Após o tweet chamar atenção de Carlinhos, Andrey disse que acredita que o influenciador concordou com sua análise sobre o roubo. “E eu acho que, de milhares posts sobre isso, ele deve ter gostado desse. Provavelmente ele concorda, até o marido fez uma postagem com esse teor também”, afirmou o jornalista.

“Vamos descobrir tudo, isso está estranho demais, mas Deus nos mostrará a verdade. Vão-se os anéis e ficam-se os dedos. A verdade vai aparecer. Alguém sabia dessa informação, vamos descobrir tudo”, escreveu Lucas Guimarães, marido de Carlinhos, em uma publicação da coluna Léo Dias no Instagram.

O ROUBO

O roubo aconteceu neste domingo (29), no condomínio de luxo que Carlinhos Maia mora, localizado em frente à praia de Lagoa da Anta, em Maceió. O apartamento do influenciador ocupa um andar inteiro do edifício, que fica anexo ao hotel mais famoso da cidade, o Ritz Lagoa da Anta.

Não havia ninguém no apartamento na hora do roubo. Carlinhos Maia estava no hospital para realizar uma cirurgia plástica e o marido, Lucas Guimarães, está a trabalho em Cancún, no México. "Estou devastado. Sempre fui ruim de grana e nunca precisei roubar nada do outro, nunca precisei invadir casa de ninguém para isso", desabafou Maia nas redes sociais.