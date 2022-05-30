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Rodrigo Mussi fala sobre recuperação, cita milagre e revela abuso na infância

Ex-BBB tem planos de seguir carreira artística após acidente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 09:16

Repórter Maurício Ferraz entrevista o ex-BBB Rodrigo Mussi
Repórter Maurício Ferraz entrevista o ex-BBB Rodrigo Mussi Crédito: 29.mai.2022/Globo
O ex-BBB Rodrigo Mussi, 36, falou pela primeira vez sobre o grave acidente de carro que sofreu em São Paulo, a recuperação e os planos de seguir na carreira artística. Na entrevista ao Fantástico (Globo), que foi ao ar neste domingo (29), Mussi disse que é um 'milagre' ter sobrevivido ao grave acidente de carro.
"É um privilégio estar vivo porque todos que estavam perto do [local do] acidente não esperavam que eu estaria aqui me recuperando e progredindo. Realmente foi um milagre até para os médicos", disse o ex-BBB, que fez fisioterapia por quase um mês na rede Lucy Montoro -referência em reabilitação- e agora segue o tratamento em casa.
Mussi lembra que quando saiu do coma perguntou para os médicos e enfermeiros o que estava fazendo no hospital. Ele revelou que ficou se perguntando o que faria a partir daquele momento porque lutou muito a vida inteira para ser independente, mas a vida deu uma segunda chance. Agora, ele espera a recuperação completa para retomar os planos de uma carreira artística como apresentador e também trabahar como influenciador.
"Vou ser grato pelo resto da minha vida por essa segunda chance e vou retribuir de uma maneira muito melhor para o mundo: vivendo muito", disse o ex-BBB, que perdeu 26 quilos durante a internação, mas já recuperou 20 quilos.
O ex-BBB falou ainda sobre a infância difícil e a relação com os pais que bebiam e se agrediam na sua frente. Um momento forte da entrevista foi quando ele revelou que a mãe o deixava com uma babá que começou a abusar sexualmente dele quanto tinha cinco anos -o abuso durou três anos.
Quando os pais se separaram ele foi morar com a mãe, que o expulsou de casa aos 11anos. Ele foi morar com o pai e madrasta, mas foi expulso novamente de casa, desta vez com 17 anos. "Eu tive que construir os meus próprios valores", disse.
O ex-BBB sofreu um acidente de carro quando voltava do estádio do Morumbi após assistir a um jogo entre São Paulo e Palmeiras ao lado do amigo e também ex-BBB Gui Napolitano. O acidente ocorreu no dia 31 de março.
Ele estava no banco de trás do passageiro de um carro de aplicativo sem cinto de segurança e foi arremessado à parte da frente do carro após uma batida. Mussi sofreu traumatismo craniano, além de outras fraturas pelo corpo. Ele passou por cirurgia na cabeça e em uma das pernas.
No dia do acidente, Mussi deu entrada sem identificação no Hospital das Clínicas porque estava sem documentos e a família demorou dez horas para descobrir que ele estava internado em estado grave. "Foi a primeira vez que sai sem documentos, carteira, porque eu tinha tudo no celular, carteira de habilitação", explicou.

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