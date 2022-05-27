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'Retribuir de maneira maior e melhor', diz Rodrigo Mussi

O ex-BBB apareceu em um vídeo pela primeira vez após o acidente de carro, que o deixou internado em estado grave em São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 16:57

Rodrigo Mussi
Rodrigo Mussi apareceu em um vídeo pela primeira vez após o acidente Crédito: João Cotta/Globo
O ex-BBB Rodrigo Mussi, 36, apareceu em um vídeo pela primeira vez após o acidente de carro, que o deixou internado em estado grave em São Paulo. Ele gravou uma entrevista para o Fantástico (Globo), que irá ao ar no próximo domingo (29).
"Estou de volta. Quero agradecer demais o carinho, o amor e as orações de vocês. Milagres existem muito por conta das orações de vocês. Estou feliz. É uma segunda chance e espero retribuir ao mundo de uma maneira ainda maior e muito melhor", diz ele no registro compartilhado no perfil do programa dominical.
A primeira imagem do ex-BBB após o acidente foi compartilhada também pelo Fantástico, nesta quinta-feira (26). Ele aparece sentado em um sofá dando uma entrevista ao repórter Maurício Ferraz, em que temas como recuperação, rotina, carreira e planos serão abordados.
No dia 15 de maio, Mussi já havia compartilhado nas redes sociais uma foto de um caderno com uma mensagem em primeira pessoa. Na imagem, também aparece o braço do ex-BBB. Ele recebeu alta hospitalar no dia 28 de abril.
O ex-BBB sofreu um acidente de carro quando voltava do estádio do Morumbi após assistir a um jogo entre São Paulo e Palmeiras ao lado do amigo e também ex-BBB Gui Napolitano. O incidente ocorreu no dia 31 de março.
Ele estava no banco de trás do passageiro de um carro de aplicativo sem cinto de segurança e foi arremessado à parte da frente do carro após uma batida. Mussi sofreu traumatismo craniano, além de outras fraturas pelo corpo. Ele passou por cirurgia na cabeça e em uma das pernas.

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