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Saúde

'Milagres acontecem', diz Anitta ao celebrar sucesso na cirurgia do pai

Mauro Machado, pai da cantora, operou para retirada de câncer no estômago
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 11:13

Mauro Machado, pai da cantora Anitta
Mauro Machado, pai da cantora Anitta Crédito: Instagram/@anitta
Na última semana, Mauro Machado, pai de Anitta, precisou ser internado. A cantora fez uma publicação na segunda-feira, 6, informando que ele passou por uma cirurgia delicada e que optou por não expor a situação antes. Na noite desta terça-feira, 7, ela explicou que o pai teve um derrame e foi para o hospital. Ele foi atendido pela médica Ludhmila Hajjar, que decidiu fazer outros exames e descobriu um câncer no estômago de Mauro.
"Corremos rápido, ela montou a cirurgia em dois dias e um milagre aconteceu tão rápido quanto a má notícia veio. Graças a Deus, aos orixás e a todas as orações e boas energias", escreveu Anitta em suas redes sociais.
Segundo a cantora, a cirurgia foi bem sucedida e os novos exames mostram que houve remissão total do câncer. "Milagres acontecem. Obrigada, obrigada, obrigada." Ela também compartilhou que o piloto Lewis Hamilton, de quem Mauro é fã, enviou um vídeo antes da cirurgia para fazê-lo pensar com positividade sobre a operação.

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