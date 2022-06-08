'Milagres acontecem', diz Anitta ao celebrar sucesso na cirurgia do pai

Mauro Machado, pai da cantora Anitta Crédito: Instagram/@anitta

Na última semana, Mauro Machado, pai de Anitta, precisou ser internado. A cantora fez uma publicação na segunda-feira, 6, informando que ele passou por uma cirurgia delicada e que optou por não expor a situação antes. Na noite desta terça-feira, 7, ela explicou que o pai teve um derrame e foi para o hospital. Ele foi atendido pela médica Ludhmila Hajjar, que decidiu fazer outros exames e descobriu um câncer no estômago de Mauro.

"Corremos rápido, ela montou a cirurgia em dois dias e um milagre aconteceu tão rápido quanto a má notícia veio. Graças a Deus, aos orixás e a todas as orações e boas energias", escreveu Anitta em suas redes sociais.