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Anitta recebe alta de hospital após nova avaliação da equipe médica

Cantora vai se recuperar em casa. Artista realizou uma cirurgia para tratar de uma endometriose na última quarta-feira (20).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 19:33

Anitta (29) deixou o hospital Vila Nova Star, São Paulo, no final da tarde desta segunda-feira (25). A assessoria da unidade hospitalar anunciou a liberação da cantora depois de uma reavaliação do quadro clínico pela equipe médica que realizou a cirurgia para tratar de uma endometriose na última quarta-feira (20).
Anitta se recupera após cirurgia para tratar endometriose
Anitta se recupera após cirurgia para tratar endometriose Crédito: Reprodução/Twitter @anitta
A cantora recebeu todas as orientações necessárias para a sua recuperação pós-alta hospitalar, e seguirá sendo monitorada pela equipe da unidade. Ela já sabe que só deverá retornar a sua rotina normal no final de agosto. A funkeira tinha previsão para deixar o hospital no sábado (23), mas os médicos decidiram deixá-la em observação por mais alguns dias.
No início do mês, Anitta contou que tinha sido diagnosticada com endometriose e que precisaria fazer uma cirurgia. Ela descobriu a doença após fazer vários exames para entender as fortes dores que sentia na região pélvica.

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