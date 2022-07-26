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Giovanna Ewbank é impedida de viajar com filhos em aeroporto

A apresentadora tentou viajar com os filhos, Titi, Bless e Zyan, e foi barrada. Ela acabou sendo impedida de embarcar para Lisboa, Portugal, por conta de documentação do caçula
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 17:53

Giovanna Ewbank com os filhos
Giovanna Ewbank com os filhos Crédito: @Giovannaewbank
Giovanna Ewbank , 35, usou as redes para contar o sufoco que passou no aeroporto nesta terça-feira (26). A mulher de Bruno Gagliasso tentou viajar com os filhos, Titi, Bless e Zyan, e foi barrada. Ela acabou sendo impedida de embarcar para Lisboa, Portugal, por conta de documentação do caçula.
"Se eu contar para vocês o meu rolê. Estávamos indo em família viajar para Portugal. Acordamos 8h da manhã, fomos para o aeroporto. Chegamos em São Paulo e não pudemos embarcar", começou a atriz e apresentadora.
"Estou com o passaporte português e brasileiro da Títi e do Bless. E só o português do Zyan. Agora estamos esperando a autorização do Bruno, que está na Espanha, para o bebê viajar comigo. Estamos em sete pessoas", continuou Giovanna, que lamentou também o episódio das malas retiradas da aeronave.
"Todas as malas foram retiradas do avião. É de chorar. Estou achando que vou fazer um vlog dessa viagem para o canal. Está sendo um verdadeiro drama e comédia ao mesmo tempo. Rir para não chorar", finalizou Giovanna.
Recentemente, a apresentadora desmentiu rumores de que teria discutido com Fernanda Gentil por causa do barulho de obra na casa da apresentadora. Gentil anteriormente morava na casa em frente a de Ewbank e agora se mudou para o terreno vizinho.
"Gente, deixa eu explicar um negócio. Fê Gentil faz parte da minha mobília, assim como nós fazemos parte da mobília de Fê Gentil", diz. "A gente está até projetando uma tirolesa da casa dela para a minha, para as crianças. Logo vai ficar pronta", comentou colocando um ponto final nos boatos de uma confusão por causa do barulho de obras.

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