Giovanna Ewbank é impedida de viajar com filhos em aeroporto

Giovanna Ewbank com os filhos Crédito: @Giovannaewbank

Giovanna Ewbank , 35, usou as redes para contar o sufoco que passou no aeroporto nesta terça-feira (26). A mulher de Bruno Gagliasso tentou viajar com os filhos, Titi, Bless e Zyan, e foi barrada. Ela acabou sendo impedida de embarcar para Lisboa, Portugal, por conta de documentação do caçula.

"Se eu contar para vocês o meu rolê. Estávamos indo em família viajar para Portugal. Acordamos 8h da manhã, fomos para o aeroporto. Chegamos em São Paulo e não pudemos embarcar", começou a atriz e apresentadora.

"Estou com o passaporte português e brasileiro da Títi e do Bless. E só o português do Zyan. Agora estamos esperando a autorização do Bruno, que está na Espanha, para o bebê viajar comigo. Estamos em sete pessoas", continuou Giovanna, que lamentou também o episódio das malas retiradas da aeronave.

"Todas as malas foram retiradas do avião. É de chorar. Estou achando que vou fazer um vlog dessa viagem para o canal. Está sendo um verdadeiro drama e comédia ao mesmo tempo. Rir para não chorar", finalizou Giovanna.

Recentemente, a apresentadora desmentiu rumores de que teria discutido com Fernanda Gentil por causa do barulho de obra na casa da apresentadora. Gentil anteriormente morava na casa em frente a de Ewbank e agora se mudou para o terreno vizinho.