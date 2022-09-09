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Reality rural

Tiago Ramos, ex-namorado da mãe de Neymar, está confirmado em A Fazenda 14

Modelo já vendeu conteúdo sensual na internet
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 17:41

Tiago Ramos
Tiago Ramos Crédito: Reprodução @tiagoramoos
Ex-namorado de Nadine, mãe do jogador Neymar, o modelo Tiago Ramos, 24, está confirmado em A Fazenda 14 (Record). A revelação foi feita pela apresentadora, Adriane Galisteu, no Ilha Record da noite de quinta-feira (8).
O agora peão ficou conhecido no país inteiro depois de um relacionamento conturbado e de idas e vindas com Nadine. Na ocasião, ele teve de rebater seguidores que ficaram contra ele após a separação. Também foi falado que o próprio Neymar não se daria bem com o modelo.
Depois, para tentar se perpetuar na fama e ganhar uma grana, o ex-padrasto de Neymar começou a vender conteúdo sensual em grupos fechados de venda. Ele criou contas em dois sites diferentes, um brasileiro e um internacional, com essa finalidade.
No Lastlink, que ele propagandeava em sua conta de Instagram, era preciso fazer uma assinatura mensal de R$ 25 para ter acesso ao que postava o ex-namorado de Nadine Gonçalves.
"Aqui você vai ver conteúdos diferentes", prometia ele. "Conteúdos que você nunca viu. Só coroas. Adoro as maduras. Quero só money [dinheiro]."
Ramos já havia criado uma conta no OnlyFans com funcionamento parecido. Por lá, era preciso pagar US$ 10 (cerca de R$ 52) para ter acesso mensal à sua página.

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