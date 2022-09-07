Marcus Buaiz quebra silêncio sobre separação de Wanessa Camargo

Marcus Buaiz e Wanessa Camargo Crédito: Reproudção @marcusbuaiz

Após quatro meses do anúncio da separação com Wanessa Camargo , Marcus Buaiz decidiu falar abertamente sobre o fim do relacionamento. Em entrevista à revista GQ Brasil, o empresário revelou que está solteiro e aproveitando o momento atual para seguir novos rumos.

“Estou devagar, namorando de mim mesmo. Quero aproveitar esse tempo para construir uma nova história”, comentou o pai de José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de 8, frutos do casamento de 17 anos com Wanessa.

Sem entrar em muitos detalhes no assunto do término, Buaiz mandou um breve recado para a filha de Zezé Di Camargo. “Vou me limitar a dizer que quero que a Wanessa seja muito feliz. Graças a ela tenho meus filhos, que são o mais importante na minha vida”, ressaltou o capixaba.

O empresário de 43 anos contou ainda que decidiu eternizar o desenho de uma fênix nas costas como símbolo de recomeço . Além disso, Marcus disse para a GQ Brasil que continua mantendo contato com a família Camargo, como os ex-sogros Zezé Di Camargo e Zilu Godoi e a ex-cunhada Camilla Camargo. "Minha relação com eles é para sempre”, reforçou.

ROTINA E TRABALHO

Fã de lutas, como Muay Thai, Marcus Buaiz frisou que anda focado na vida saudável. Com novos hábitos, o capixaba disse que emagreceu 14 quilos após cortar doces da rotina. “Sempre comi bem, mas de forma desregrada, por viajar muito a trabalho. Agora, só aos domingos. Nos outros dias, engano com frutas", revelou. Além disso, o empresário também decidiu dar um tempo no consumo de álcool por cerca de um mês.

Em relação aos próximos passos do capixaba, parece que tem novidades no ramo do entretenimento vindo por aí. Em março de 2023, Buaiz deve lançar um projeto que abrange 40 festivais de música de diversos estilos musicais. Com o intuito de rodar o país, o novo empreendimento de Marcus promete trazer grandes artistas do Brasil.

POR ONDE ANDA WANESSA?