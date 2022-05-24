Marcus Buaiz nega que esteja deprimido após divórcio de Wanessa

Marcus Buaiz Crédito: Instagram/@marcusbuaiz

Em nota enviada ao jornal carioca, ele esclarece que não apresenta nenhum problema de saúde:

"A assessoria de imprensa de Marcus Buaiz esclarece que o empresário não apresenta problemas de saúde e desmente a informação que isso estaria trazendo prejuízo a seu trabalho. Esclarecemos também que nunca houve qualquer contratação de detetives por Buaiz e que sua separação foi consensual e respeitosa. Qualquer informação diferente destas são inverdade", diz o comunicado da assessoria de Marcus enviada ao jornal carioca.

Ao portal Uol, o empresário disse celebrar o novo passo na carreira. Marcus assumiu a presidência do conselho administrativo da Spark, maior grupo especializado em marketing de influência do Brasil, que faturou mais de R$ 100 milhões em 2021.