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Marcus Buaiz nega que esteja deprimido após divórcio de Wanessa

Empresário respondeu a matéria do jornal Extra, que afirmava que amigos do capixaba estariam preocupados com sua saúde mental
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 21:14

Marcus Buaiz
Marcus Buaiz Crédito: Instagram/@marcusbuaiz
Marcus Buaiz negou os boatos de que esteja deprimido após a separação de Wanessa Camargo. Segundo o jornal Extra, um amigo do empresário disse ao jornal que o quadro começou a se agravar quando ele descobriu a suposta aproximação da a ex-esposa com Dado Dolabella, bem antes do divórcio. O capixaba nega tudo.
Em nota enviada ao jornal carioca, ele esclarece que não apresenta nenhum problema de saúde:
"A assessoria de imprensa de Marcus Buaiz esclarece que o empresário não apresenta problemas de saúde e desmente a informação que isso estaria trazendo prejuízo a seu trabalho. Esclarecemos também que nunca houve qualquer contratação de detetives por Buaiz e que sua separação foi consensual e respeitosa. Qualquer informação diferente destas são inverdade", diz o comunicado da assessoria de Marcus enviada ao jornal carioca.
Ao portal Uol, o empresário disse celebrar o novo passo na carreira. Marcus assumiu a presidência do conselho administrativo da Spark, maior grupo especializado em marketing de influência do Brasil, que faturou mais de R$ 100 milhões em 2021.
"Não estou deprimido, minha saúde física e mental está em perfeito estado, graças a Deus. Estou celebrando mais um avanço na minha carreira profissional e de muita responsabilidade. Só tenho a agradecer a quem me confiou essa nova posição", começou dizendo Buaiz.

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