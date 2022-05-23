Marcus Buaiz estaria deprimido, sem tocar negócios e preocupa sócios, diz jornal

Marcus Buaiz com Wanessa Camargo Crédito: Leticia Moreira/Folhapress

“Não foi algo pontual. Ela estava se relacionando com ele. O Marcus contratou um detetive e descobriu. Desde então, pediu aos sócios que segurassem as pontas. Mas a situação está ultrapassando o bom senso”, disse a fonte ao jornal Extra.

Além disso, uma outra fonte relatou à publicação que Wanessa esperava pela compreensão de Buaiz, já que ela teria perdoado uma traição do capixaba no passado. No fim do dia, o jornal publicou o posicionamento de Marcus Buaiz, que negou tudo.

"A assessoria de imprensa de Marcus Buaiz esclarece que o empresário não apresenta problemas de saúde e desmente a informação que isso estaria trazendo prejuízo a seu trabalho. Esclarecemos também que nunca houve qualquer contratação de detetives por Buaiz e que sua separação foi consensual e respeitosa. Qualquer informação diferente destas são inverdade", diz o comunicado da assessoria do capixaba ao jornal..

"Eu não estou voltando para o ex-namorado. É o meu foco nos meus filhos e na minha carreira. Se tem gente mal intencionada, que quer que a gente vire o escarcéu, eu não vou cair nesse jogo. Então, se a gente dá atenção para uma coisa, a gente aumenta essa coisa. Dou para onde tenho que focar e não nisso", ressaltou.

FIM DO CASAMENTO

Wanessa Camargo e Marcus Buaiz anunciaram o fim do casamento no dia 02 de maio. "Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mutuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedimos a todos espaço e privacidade neste momento", diz o comunicado no Instagram.