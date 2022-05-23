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Marcus Buaiz estaria deprimido, sem tocar negócios e preocupa sócios, diz jornal

De acordo com o Jornal Extra, o quadro do capixaba se agravou após ele descobrir a suposta aproximação de Wanessa e Dado Dolabella. Empresário nega as acusações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 13:33

Temperamento de Marcus Buaiz teria sido o motivo do fim do casamento com Wanessa Camargo
 Marcus Buaiz com Wanessa Camargo Crédito: Leticia Moreira/Folhapress
Amigos próximos e até os sócios de Marcus Buaiz estariam preocupados com o capixaba. Segundo o Jornal Extra, fontes afirmaram que o empresário anda deprimido desde a separação de Wanessa Camargo. Um amigo do empresário disse ao jornal que o quadro começou a se agravar quando ele descobriu a suposta aproximação da a ex-esposa com Dado Dolabella, bem antes do divórcio. O empresário nega as acusações.
“Não foi algo pontual. Ela estava se relacionando com ele. O Marcus contratou um detetive e descobriu. Desde então, pediu aos sócios que segurassem as pontas. Mas a situação está ultrapassando o bom senso”, disse a fonte ao jornal Extra.
Além disso, uma outra fonte relatou à publicação que Wanessa esperava pela compreensão de Buaiz, já que ela teria perdoado uma traição do capixaba no passado.  No fim do dia, o jornal publicou o posicionamento de Marcus Buaiz, que negou tudo.
"A assessoria de imprensa de Marcus Buaiz esclarece que o empresário não apresenta problemas de saúde e desmente a informação que isso estaria trazendo prejuízo a seu trabalho. Esclarecemos também que nunca houve qualquer contratação de detetives por Buaiz e que sua separação foi consensual e respeitosa. Qualquer informação diferente destas são inverdade", diz o comunicado da assessoria do capixaba ao jornal..
Na última sexta-feira (20), Wanessa contou em entrevista à TV Caras que não está voltando para o ex-namorado. Segundo ela, o foco agora é nos filhos e na vida profissional. 
"Eu não estou voltando para o ex-namorado. É o meu foco nos meus filhos e na minha carreira. Se tem gente mal intencionada, que quer que a gente vire o escarcéu, eu não vou cair nesse jogo. Então, se a gente dá atenção para uma coisa, a gente aumenta essa coisa. Dou para onde tenho que focar e não nisso", ressaltou. 

FIM DO CASAMENTO

Wanessa Camargo e Marcus Buaiz anunciaram o fim do casamento no dia 02 de maio. "Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mutuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedimos a todos espaço e privacidade neste momento", diz o comunicado no Instagram.

Atualização

23/05/2022 - 8:59
A matéria foi atualizada com o posicionamento de Marcus Buaiz, que negou todas as acusações feitas pelo Jornal Extra.

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