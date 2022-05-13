Marcus Buaiz viaja com os filhos após assinar divórcio com Wanessa

Marcus Buaiz e Wanessa Camargo Crédito: Reproudção @marcusbuaiz

Após a assinatura, Buaiz seguiu viagem com os dois filhos, José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de 7, para o parque temático Beto Carrero World, em Santa Catarina. Nos stories do Instagram, o capixaba compartilhou alguns momentos com os filhos dentro de seu jatinho a caminho do destino.

“Fala, galera! Ótima sexta-feira pra vocês! Hoje é dia da gente curtir Beto Carrero! E aí José, João, tão animados?”, perguntou Buaiz aos filhos. Na sequência, José e João responderam que estavam animados.“Bora com tudo, que agora é diversão!”, disse o capixaba enquanto saía do jatinho.

De acordo com fontes da coluna, Marcus e Wanessa estão se falando de forma amigável e, ocasionalmente, se encontram para pegar ou buscar os filhos um com o outro.

GOTA D´ÁGUA