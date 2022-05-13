Marcus Buaiz viaja com os filhos após assinar divórcio com Wanessa

Marcus Buaiz e Wanessa Camargo assinaram os papéis do divórcio, nesta sexta-feira (13). Segundo a coluna Léo Dias, a assinatura aconteceu de forma digital, ou seja, o casal não se encontrou pessoalmente. Ambos estavam acompanhados dos advogados e analisaram pela última vez todos os termos do documento. O ponto final do casamento de 17 anos entre o empresário e a cantora aconteceu em menos de duas semanas após o anúncio.
Após a assinatura, Buaiz seguiu viagem com os dois filhos, José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de 7, para o parque temático Beto Carrero World, em Santa Catarina. Nos stories do Instagram, o capixaba compartilhou alguns momentos com os filhos dentro de seu jatinho a caminho do destino.
“Fala, galera! Ótima sexta-feira pra vocês! Hoje é dia da gente curtir Beto Carrero! E aí José, João, tão animados?”, perguntou Buaiz aos filhos. Na sequência, José e João responderam que estavam animados.“Bora com tudo, que agora é diversão!”, disse o capixaba enquanto saía do jatinho.
De acordo com fontes da coluna, Marcus e Wanessa estão se falando de forma amigável e, ocasionalmente, se encontram para pegar ou buscar os filhos um com o outro.
GOTA D´ÁGUA
Segundo o colunista Leo Dias, além das crises de pânico, que inclusive foi mostrado no documentário 'É o amor', o encontro da cantora com o ex-namorado Dado Dolabella teria sido a gota d'água para a separação. Em publicação no site Metrópoles, o colunista afirma que Wanessa teria se reencontrado com Dado em Valparaíso (GO), cidade em que Dolabella mora.
Wanessa Camargo e Marcus Buaiz anunciaram o fim do casamento de 17 anos na última segunda-feira (02), nas redes sociais. De acordo com Léo Dias, do jornal Metrópoles, Zezé Di Camargo ligou para o ex-genro após saber sobre o divórcio da filha.
"Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mutuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedimos a todos espaço e privacidade neste momento", diz o comunicado no Instagram.