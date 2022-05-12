Marcus Buaiz: "É lamentável ler mentiras que giram em torno da minha separação"

O empresário Marcus Buaiz Crédito: Instagram/@marcusbuaiz

"É lamentável ler mentiras que giram em torno da minha separação. Lógico que isso me incomoda. Mas ao mesmo tempo sei que é natural criarem boatos nessas circunstâncias", disse ele em um trecho da entrevista.

Buaiz não deu mais detalhes sobre o fim do casamento, como a história envolvendo Dado Dolabella , e destacou que há respeito entre ele e a ex após o término. No papo, ele teceu elogios a Wanessa e afirmou que não influenciou na carreira dela.

“Wanessa é uma das maiores artistas do país. Sempre a encorajei a alçar voos maiores, estive e continuo torcendo pelo sucesso dela e pela felicidade. Nunca estive no lugar de empresário, gerente de carreira ou algo similar. Wanessa sempre teve as rédeas de sua própria carreira e fez isso brilhantemente”, afirmou Buaiz.

A matéria ainda falou dos negócios que o capixaba possui, como a parceria com Thiaguinho na produção de um gim no Espírito Santo.

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