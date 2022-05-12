Marcus Buaiz: "É lamentável ler mentiras que giram em torno da minha separação"

Marcus Buaiz falou pela primeira vez sobre o fim do seu casamento com Wanessa Camargo. Em entrevista à GQ Brasil, o empresário capixaba disse estar incomodado com os holofotes neste momento difícil e lamenta ouvir tanta mentira sobre o término.
"É lamentável ler mentiras que giram em torno da minha separação. Lógico que isso me incomoda. Mas ao mesmo tempo sei que é natural criarem boatos nessas circunstâncias", disse ele em um trecho da entrevista.
Buaiz não deu mais detalhes sobre o fim do casamento, como a história envolvendo Dado Dolabella, e destacou que há respeito entre ele e a ex após o término. No papo, ele teceu elogios a Wanessa e afirmou que não influenciou na carreira dela.
“Wanessa é uma das maiores artistas do país. Sempre a encorajei a alçar voos maiores, estive e continuo torcendo pelo sucesso dela e pela felicidade. Nunca estive no lugar de empresário, gerente de carreira ou algo similar. Wanessa sempre teve as rédeas de sua própria carreira e fez isso brilhantemente”, afirmou Buaiz.
A matéria ainda falou dos negócios que o capixaba possui, como a parceria com Thiaguinho na produção de um gim no Espírito Santo.
DIVÓRCIO
Segundo o colunista Leo Dias, a cantora e o empresário estarão frente a frente nesta sexta-feira (13) para alinhar acordos, divisão de bens e assinar a papelada.
Entre as cláusulas, está a guarda compartilhada das crianças - o que já era esperado. Inclusive, fontes do colunista disseram que Wanessa e Marcus estão bem e mantêm uma relação saudável.