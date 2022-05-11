Wanessa e Buaiz assinam divórcio na sexta, diz colunista

Marcus Buaiz e Wanessa Camargo vão assinar o divórcio nesta sexta-feira Crédito: Reproudção @marcusbuaiz

O jornalista Leo Dias revelou, nesta quarta-feira (11), que a cantora Wanessa Camargo e o empresário Marcus Buaiz estarão frente a frente nesta sexta-feira (13/5), para assinar o divórcio após 17 anos de casamento. A reportagem do Metrópoles também teve acesso às principais cláusulas dos acordos que serão alinhados e te conta agora.

O ex-casal se encontrará para legalmente dar um fim no casamento e alinhar alguns acordos, como a guarda dos filhos e a divisão de bens. O colunista descobriu que Buaiz e Wanessa desejam adotar o modelo de guarda compartilhada, no qual as crianças possuem uma residência fixa com um dos pais, mas ambos decidem sobre as questões inerentes aos menores e possuem direito à livre convivência.

De acordo com a reportagem, é um acordo que eles deverão assinar, no qual prevê que nenhum dos dois crie ou coloque o ex-parceiro em situação de polêmica. Por isso, não deve acontecer entrevistas sobre a separação ou posicionamentos acalorados nas redes sociais. A decisão foi feita por causa de contratos publicitários que os dois possuem e que exigem que tanto Buaiz quanto Wanessa fiquem longe de qualquer tipo de polêmica.