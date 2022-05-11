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Após 17 anos

Wanessa e Buaiz assinam divórcio na sexta, diz colunista

O ex-casal se encontrará para legalmente dar um fim no casamento e alinhar alguns acordos, como a guarda dos filhos e a divisão de bens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 20:49

Marcus Buaiz e Wanessa Camargo
Marcus Buaiz e Wanessa Camargo vão assinar o divórcio nesta sexta-feira Crédito: Reproudção @marcusbuaiz
O jornalista Leo Dias revelou, nesta quarta-feira (11), que a cantora Wanessa Camargo e o empresário Marcus Buaiz estarão frente a frente nesta sexta-feira (13/5), para assinar o divórcio após 17 anos de casamento. A reportagem do Metrópoles também teve acesso às principais cláusulas dos acordos que serão alinhados e te conta agora.
O ex-casal se encontrará para legalmente dar um fim no casamento e alinhar alguns acordos, como a guarda dos filhos e a divisão de bens. O colunista descobriu que Buaiz e Wanessa desejam adotar o modelo de guarda compartilhada, no qual as crianças possuem uma residência fixa com um dos pais, mas ambos decidem sobre as questões inerentes aos menores e possuem direito à livre convivência.
De acordo com a reportagem, é um acordo que eles deverão assinar, no qual prevê que nenhum dos dois crie ou coloque o ex-parceiro em situação de polêmica. Por isso, não deve acontecer entrevistas sobre a separação ou posicionamentos acalorados nas redes sociais. A decisão foi feita por causa de contratos publicitários que os dois possuem e que exigem que tanto Buaiz quanto Wanessa fiquem longe de qualquer tipo de polêmica.
Apesar da separação, os dois estão bem e mantêm uma relação saudável.

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