Fafy Siqueira se declara à esposa capixaba: "Luz da minha vida"

Fernanda Lorenzoni e Fafy Siqueira: juntas há seis anos Crédito: Reprodução @fafysiqueira

A capixaba Fernanda Lorenzoni ganhou uma declaração da esposa nas redes sociais ao fazer aniversário. A atriz Fafy Siqueira publicou no Instagram um texto cheio de amor para a jornalista. "Hoje é o dia da luz da minha vida: Fernanda Lorenzoni". E completou: "À espera de viver ao lado teu por toda a minha vida".

A relação é discreta, embora elas não escondam e vivam trocando declarações na web. O casamento se tornou público em abril. A atriz apresentou a mulher durante participação no "Caldeirão", da TV Globo. Ela participou do quadro "Tem ou Não Tem" com a diretora e, em conversa com Marcos Mion, explicou por que demorou para assumir o relacionamento.

"A Fernanda é a minha esposa há seis anos. É legal porque eu nunca saí do armário. Sempre fui dentro do armário pra caramba. Há dois anos me perguntaram se eu tinha caído, me machucado, e quem estava comigo. Eu cheguei na sala e disse: 'Tô de saco cheio de mentir' e falei a verdade: 'Com a minha esposa'", contou ela, lembrando de um acidente doméstico.

O apresentador Marcos Mion comentou a demora de Fafy Siqueira para assumir Fernanda Lorenzoni e lamentou: "Que pena que demorou tanto pra você tomar essa decisão, ter essa confiança e essa paz de espírito de falar isso. Ainda é uma pena. É o resquício de uma geração preconceituosa, guardada a sete chaves, um segredo".

Fafy também já falou da diferença de 35 anos entre elas e dos ataques que recebeu na web ao postar foto com a mulher. "Começaram a sacanear, dizendo que ela era a minha filha, minha neta... Aquilo me irritou tanto que eu deletei a minha conta do Instagram. Fiquei meses sem, até que resolvi voltar", disse ela à Coluna de Patrícia Kogut, de O Globo.

QUEM É?

O casal se conheceu quando trabalhava na peça "Forever Young". "Ela era a diretora assistente. Aí vinha essa garotinha encher meu saco, minha paciência e eu dava foras nela. Só que, tudo que ela falava, dava certo e a coisa foi indo".