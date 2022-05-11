Famosos

Scooby diz que P.A. vai 'arrebentar' como modelo: 'Cara mais bonito que já vi'

Ex-BBB afirmou que irá continuar carreira no surfe e começa preparação em agosto
Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 13:45

Paulo André (P.A) e Pedro Scooby
Paulo André (P.A) e Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Instagram/@iampauloandre
O surfista Pedro Scooby, 33, comentou sobre sua carreira e vida após o BBB 22 (Globo) no programa Encontro com Fátima Bernardes, na manhã desta quarta-feira (11). O atleta afirmou que se surpreendeu com a fama e afirmou que pretende continuar a carreira no surfe.
"Vou com certeza [seguir a carreira]. Até agosto começo a fazer meu preparo físico, porque outubro começa a temporada de novo", afirmou ele. Scooby contou que aprendeu a surfar aos 5 anos, com seu pai, e vê agora na profissão a realização de um sonho, e sempre busca ajudar pessoas com tudo o que recebe.
"Eu que sou privilegiado vivendo um sonho como surfista, ganho tanta coisa, roupa e prancha. O mínimo que eu posso fazer é dividir com as pessoas", completou. Ele ainda relembrou um acidente que sofreu em 2019, e disse que sentir medo faz parte da profissão, mas não o paralisa. "O medo me faz estar vivo."
O atleta comentou sobre sua carreira como modelo, e afirmou: "Não é o lugar que eu me sinto mais confortável, prefiro pegar uma onda". Porém, ele diz que torce para Paulo André, seu grande amigo dentro e fora da casa do BBB, ter muito sucesso na carreira. "Ele vai arrebentar. É o cara mais bonito que eu já vi pessoalmente."
Scooby seguiu contando que após o término da edição, segue tendo contato com P.A. e que eles sempre se ligam para conversar e principalmente trocar conselhos. "Criamos uma relação de irmão mais novo e irmão mais velho", completou.

