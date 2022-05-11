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De volta

Eva Mendes diz que voltará a atuar, mas em papéis sem sexo ou violência

Casada com Ryan Gosling, atriz está longa das telas há quase oito anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 10:52

A atriz Eva Mendes
A atriz Eva Mendes Crédito: Instagram/@evamendes
Afastada das telas desde 2014, a atriz Eva Mendes, 48, contou que irá voltar a atuar, mas apenas irá aceitar papéis que se encaixem em suas exigências. "Eu tenho uma lista tão pequena do que vou fazer", afirmou a esposa de Ryan Gosling, 41.
Em entrevista ao programa The View, ela afirmou que a partir de agora "não vou fazer violência, não quero fazer sexualidade; a lista é curta". Seu último trabalho como atriz foi realizado há quase oito anos, em "The Lost River", filme dirigido e roteirizado por Gosling.
A artista chegou a dizer que espera aceitar um trabalho que se encaixe em seus critérios. "Tem que ser bonito e limpo", completou. "Coisas como a Disney faz", sugeriu então Whoopi Goldberg, co-apresentadora do programa. "Disney! Perfeito", respondeu Mendes.
Em outubro de 2020, a atriz chegou a afirmar que ficar longe das produções foi uma escolha sua, para poder se dedicar às filhas, Esmeralda, 6, e Amada, 4. Na época, ela disse que "começando a sentir a ambição voltar".
"Acho que, no que diz respeito à minha ambição, isso não foi embora, apenas passou para as crianças", diz ela. "Eu aplaudo e admiro mulheres que podem fazer tudo, mas eu não sou uma delas. E, felizmente, eu tenho uma escolha de não trabalhar e percebo o quão sortuda eu sou por isso ser uma escolha."
Famosa por filmes como "Hitch" (2005) e "Velozes e Furiosos 2" (2003), Eva começou sua carreira com aparições em clipes dos Pet Shop Boys e do Aerosmith, e percebeu cedo que Hollywood tinha muito a aprender sobre diversidade.

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