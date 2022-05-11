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Giovanna Antonelli notifica site de celebridades por sensacionalismo

Portal concordou em apagar seis links para não correr o risco de ser processado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 09:27

Giovanna Antonelli fala sobre troca de corpos dos protagonistas de
Giovanna Antonelli fala sobre troca de corpos dos protagonistas de "Quanto Mais Vida, Melhor!" Crédito: Globo/João Miguel Júnior
Giovanna Antonelli, uma das protagonistas da novela "Quanto Mais Vida, Melhor", notificou extrajudicialmente no fim do mês de abril o site de celebridades TV Foco. Em documento enviado via cartório, a advogada da atriz, Mariana Zonenschein, condenou a prática de clickbait e a "criação de manchetes ofensivas para obter cliques".
Para evitar que evoluísse para um processo judicial, o site apagou os links de reportagens com títulos classificados por Zonenschein como "artifícios sensacionalistas". Na notificação endereçada a Aaron Tura, editor do TV Foco, foram elencados títulos que mais incomodaram - manchetes como "Sede de Vida, Giovanna Antonelli relata experiência com o diabo, vai ao fundo do poço e escancara: Mãos de Ferro".
"Só após o clique o leitor descobre que, na verdade, trata-se de uma fake news", diz Zonenschein. O assunto abordado, neste caso, era relacionado ao papel de uma vilã que a atriz interpretaria na ficção. "Trata-se de prática danosa aos leitores e àqueles, usualmente famosos, que têm sua imagem e nome indevidamente veiculados", afirma a advogada.
Procurado pela reportagem, Aaron Tura a princípio negou que tivesse sido notificado. Mas, ao ser informado que a repórter teve acesso ao documento público registrado em cartório, ele disse que "esse tipo de procedimento pode ter ocorrido, sim, é algo comum e pode acontecer com qualquer veículo".

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