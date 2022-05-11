Famosos

'BBB 22': Paulo André assina com agência de modelos

Após ganhar o segundo lugar na 22ª edição do 'Big Brother Brasil', atleta deve começar campanhas com marcas do Brasil e exterior
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 21:24

Entrevista com o 2º colocado: Paulo André Camilo
Entrevista com o 2º colocado: Paulo André Camilo
A agência de modelos Way Models fechou contrato com o ex-BBB Paulo André Camilo, segundo a empresa, o velocista já possui contratos para campanhas e desfiles fora do Brasil nos próximos meses.
O convite foi feito pelo diretor da agência, Anderson Baumgartner, responsável pela carreira de Sasha Meneghel, Alessandra Ambrósio e Carol Trentini. Ele afirmou que o interesse em fechar contrato com Paulo André surgiu assim que o atleta entrou na casa.
"Eu fiquei impressionado com o Paulo André, logo na sua entrada no Big Brother Brasil. Publiquei nas minhas redes sociais sobre o quanto fiquei impressionado com a beleza dele. Depois que o reality show mostrou um pouco mais da sua personalidade, a vontade em trabalhar com ele só aumentou. Nosso trabalho será para dar visibilidade a ele no mercado nacional e internacional", comentou Anderson.
Nas redes sociais, Paulo André mostrou um pouco do trabalho como modelo, que já foi iniciado.

