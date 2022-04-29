Neymar ouve remix com voz de Paulo André, do 'BBB 22'

Série "Neymar: O Caos Perfeito" Crédito: Netflix/Divulgação

Após o fim do 'BBB 22' o sucesso o atleta Paulo André continua. Desta vez, foi um remix feito por fãs contendo a voz de Paulo André, cantando pagode, que agitou a internet. Tudo aconteceu antes da partida do PSG contra o RC Strasbourg, quando Neymar deixou o ônibus acompanhado da sua caixinha de som.

venceu muito vida pic.twitter.com/8wWKqez0bc — thay ? ? ?? ? jurídico jadre (@ilyjawreguis) April 29, 2022

"Venceu muito vida", escreveu uma fã. "PA não ganhou o prêmio, mas ganhou o povo (e, provavelmente, uma carreira musical), disse outro seguidor.