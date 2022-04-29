Neymar ouve remix com voz de Paulo André, do 'BBB 22'

Após o fim do 'BBB 22' o sucesso o atleta Paulo André continua. Desta vez, foi um remix feito por fãs contendo a voz de Paulo André, cantando pagode, que agitou a internet. Tudo aconteceu antes da partida do PSG contra o RC Strasbourg, quando Neymar deixou o ônibus acompanhado da sua caixinha de som.
"Venceu muito vida", escreveu uma fã. "PA não ganhou o prêmio, mas ganhou o povo (e, provavelmente, uma carreira musical), disse outro seguidor.
O velocista disse que pretende seguir no atletismo, e sabe que está sendo sondado para trabalhos como modelo e até como cantor. O remix que Neymar ouviu foi quando PA cantou na casa um trecho de Exaltasamba, da música "Agora meu mundo é seu mundo".