Mãe de Neymar, Nadine Gonçalves vive affair com muso fitness

Rafa Talaski esbanja boa forma e vida saudável no seu perfil no Instagram Crédito: Reprodução @RafaTalaski

A mãe do jogador Neymar, Nadine Gonçalves, parece que já está vivendo um novo romance. De acordo com o jornal Extra, ela conheceu o modelo fitness Rafael Talaski na Sapucaí, no Rio de Janeiro, quando acompanhava a sua filha Rafaella Santos, que desfilou no Salgueiro. A publicação ainda informou que Nadine e Talaski circularam de mãos dadas até na hora de ir embora.

De Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o modelo esbanja boa forma no seu perfil no Instagram. O bonitão estava no Rio para curtir o carnaval e hospedado na casa de David Brasil. O promoter é uma espécie de padrinho do modelo no mundo das celebridades no Rio. Tanto que ele descansa da folia na mansão de David em Mangaratiba, onde Nadine também tem um imóvel.