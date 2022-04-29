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Mãe de Neymar, Nadine Gonçalves vive affair com muso fitness

Segundo publicação do jornal Extra, ela conheceu Rafael Talaski num camarote da Sapucaí. Eles circularam de mãos dadas até na hora de ir embora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 15:01

Rafa Talaski
Rafa Talaski esbanja boa forma e vida saudável no seu perfil no Instagram Crédito: Reprodução @RafaTalaski
A mãe do jogador Neymar, Nadine Gonçalves, parece que já está vivendo um novo romance. De acordo com o jornal Extra, ela conheceu o modelo fitness Rafael Talaski na Sapucaí, no Rio de Janeiro, quando acompanhava a sua filha Rafaella Santos, que desfilou no Salgueiro. A publicação ainda informou que Nadine e Talaski circularam de mãos dadas até na hora de ir embora.
De Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o modelo esbanja boa forma no seu perfil no Instagram. O bonitão estava no Rio para curtir o carnaval e hospedado na casa de David Brasil. O promoter é uma espécie de padrinho do modelo no mundo das celebridades no Rio. Tanto que ele descansa da folia na mansão de David em Mangaratiba, onde Nadine também tem um imóvel.
Com quase 200 mil seguidores e seguindo apenas 206 pessoas, entre elas, Nadine, claro (ela também passou a segui-lo), Rafa ainda atua como influenciador, além de postar suas fotos sem camisa mostrando o abdômen trincadíssimo.

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