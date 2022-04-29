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BBB 22

Tadeu Schmidt diz que 'não queria ser odiado' em sua estreia no "BBB"

Apresentador substituiu Tiago Leifert na apresentação do reality
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 13:08

O apresentador Tadeu Schmidt
O apresentador Tadeu Schmidt Crédito: Fábio Rocha/Globo
O apresentador do Big Brother Brasil 22 (Globo), Tadeu Schmidt, 47, esteve no programa Encontro com Fátima Bernardes na manhã desta sexta-feira (29) e comentou sobre sua trajetória na apresentação do reality show.
O jornalista disse que teve receio no início do programa, e teve medo do desafio. "Eu tinha medo mesmo, porque a gente vinha de dois apresentadores que são os maiores da história da televisão. Eu queria fazer bem, não queria receber muitas críticas e não queria ser odiado", afirmou.
Porém, Schmidt diz que está satisfeito com sua performance no programa. "Nunca recebi tanto carinho quanto eu estou recebendo agora", afirmou. O jornalista assumiu o BBB 22 após Tiago Leifert deixar o comando do programa, e foi substituído por Maju Coutinho no comando do Fantástico.
Em sua estreia no BBB, Schmidt conquistou as celebridades com seus discursos emocionados e jeito carismático. "Meu amigo, você está brilhando muito", disse o apresentador Marcos Mion, em dia de final do BBB 22. "Que energia boa você está trazendo para a gente".
"O vencedor é o Tadeu e acabou", declarou o youtuber e empresário Felipe Neto. Colega do jornalista na Globo, a apresentadora Fátima Bernardes contou que sempre gostou de ver Schmidt em ação e disse que ele é divertido, inteligente, educado e bem informado. "Não tinha como dar errado", concluiu.

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