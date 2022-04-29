BBB 22: 'Estou no limite', diz Arthur sobre seu estado emocional

Arthur Aguiar é o campeão do BBB 22 Crédito: 26.abr.2022/Globoplay

O campeão Arthur Aguiar voltou à casa do Big Brother Brasil 22 (Globo) no dia 101 do programa e disse que está abalado emocionalmente. No programa, que reuniu todos os participantes da temporada, Tadeu Schmidt conversou com alguns brothers e perguntou ao ator se ela estava "sentido" com o que se passou no reality.

"Eu estou cansado. Emocionalmente eu estou no meu limite. Esgotado emocionalmente", revelou Arthur. O motivo foi ele ter visto fora da casa muitas pessoas minimizando sua trajetória.

"Mas só eu sei o quanto foram desgastantes todos os Jogos da Discórdia", continuou. "Quando eu estava aqui, isso ativou muitos gatilhos emocionais dentro da minha cabeça". O ator disse ainda que pensou várias vezes em desistir, mas abdicou da atitude ao pensar na família e nas pessoas que torciam por ele.

Numa final inédita, apenas com homens e membros do grupo Camarote, Arthur Aguiar venceu o BBB 22 e desbancou Paulo André e Douglas Silva, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Arthur teve 68,96% dos votos, enquanto P.A. e DG receberam 29,91% e 1,13% dos votos.

Nesta quinta (28), ao voltar ao Quarto Grunge, o campeão Arthur Aguiar tirou a camiseta e subiu na sua cama, como se fosse dormir.

Quando Tiago Abravanel estava no quarto, o ator explicou o motivo. "Já falaram que eu dormi o programa todo. Qual a diferença? Dormir agora?", disse. "Eu prefiro do que ficar lá [na sala] batendo palma e recebendo tapinhas nas costas".