Arthur Aguiar para de seguir Lucas Bissoli e outros ex-BBBs no Instagram

Lucas e Arthur Aguiar durante oriva no BBB 22 Crédito: Reprodução/TV Globo

O reencontro da turma do Big Brother Brasil 22 foi tenso não somente na telinha. Após a gravação do episódio 101, realizado na quarta-feira (27), Arthur Aguiar fez uma limpa em seu Instagram.

Segundo o jornal Extra, o ator deixou de seguir vários ex-brothers, entre eles: o capixaba Lucas Bissoli. O Barão da Piscadinha também deixou de seguir o marido de Maíra Cardi.

A equipe da esposa do campeão do BBB 22 chegou a colocar o perfil de Arthur para seguir o do estudante de Medicina. Tudo se manteve até a última quarta (27).

Vale lembrar que a dupla chegou a ser aliada em um período do jogo. De acordo com a publicação, o "Pãozinho" ficou decepcionado com o Barão da Piscadinha por que o capixaba cogitou votar em Tiago Abravanel sem avisá-lo.

BBB 22: Lucas Bissoli e Arthur Aguiar Crédito: Reprodução/TV Globo

Quem também entrou para a lista de corte de Arthur foi Eslovênia. Mesmo com a boa relação no programa, o ator não a segue. Bárbara, Bruna, Gustavo, Jade, Jesse, Laís, Larissa, Linn, Maria, Natália, Rodrigo, Luciano completam os nomes que o ator não quer contato, diz o jornal.