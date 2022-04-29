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Arthur Aguiar para de seguir Lucas Bissoli e outros ex-BBBs no Instagram

Segundo o jornal Extra, ator ficou decepcionado com o Barão da Piscadinha por conta do episódio envolvendo Tiago Abravanel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 10:38

Lucas e Arthur Aguiar durante prova no BBB 22
Lucas e Arthur Aguiar durante oriva no BBB 22 Crédito: Reprodução/TV Globo
O reencontro da turma do Big Brother Brasil 22 foi tenso não somente na telinha. Após a gravação do episódio 101, realizado na quarta-feira (27), Arthur Aguiar fez uma limpa em seu Instagram.
Segundo o jornal Extra, o ator deixou de seguir vários ex-brothers, entre eles: o capixaba Lucas Bissoli. O Barão da Piscadinha também deixou de seguir o marido de Maíra Cardi.
A equipe da esposa do campeão do BBB 22 chegou a colocar o perfil de Arthur para seguir o do estudante de Medicina. Tudo se manteve até a última quarta (27).
Vale lembrar que a dupla chegou a ser aliada em um período do jogo. De acordo com a publicação, o "Pãozinho" ficou decepcionado com o Barão da Piscadinha por que o capixaba cogitou votar em Tiago Abravanel sem avisá-lo.
BBB 22: Lucas Bissoli e Arthur Aguiar
BBB 22: Lucas Bissoli e Arthur Aguiar Crédito: Reprodução/TV Globo
Quem também entrou para a lista de corte de Arthur foi Eslovênia. Mesmo com a boa relação no programa, o ator não a segue. Bárbara, Bruna, Gustavo, Jade, Jesse, Laís, Larissa, Linn, Maria, Natália, Rodrigo, Luciano completam os nomes que o ator não quer contato, diz o jornal.
Dos companheiros de reality show, Arthur quer contato apenas com Douglas, Eliezer, Pedro Scooby, Naiara Azevedo, Tiago Abravanel, Paulo André e Vyni.

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